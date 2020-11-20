連5天「第二杯半價」開幕慶！ 星巴克「北港門市」雙手合十獨特建築，還推出北港馬克杯

星巴克特色門店又一彈！「北港門市」於今(20日)盛大開幕，也是雲林縣北港鎮首間星巴克門市。整體門市建築概念以雙手合十的意象設計，內部造型的格柵天花及運用類似寺廟的古樸紅棕色調，展現出富含歷史及在地的風格情調。為慶祝開幕推出一連5天門市打卡第二杯半價優惠活動，同時首賣推出香脆可口的「花生巧克力杏仁捲」，星粉們快找時間去瞧一瞧！

圖／星巴克提供

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星巴克「北港門市」坐落於進出北港的主要幹道-華南路(台19省道)上，呼應北港朝天宮宗教重鎮意涵，門市建築設計概念以雙手合十的意象貫穿，而門市內藝術牆面，更與北港當地的紙雕工藝手法葉成豐老師合作，牆面描繪咖啡樹、咖啡花到結成果實再到採收成的星巴克咖啡豆成長過程。整體設計以獨特的建物外觀，結合傳統民俗活動的文化特色，展現出星巴克融入百年藝鎮的文化底蘊。

圖／星巴克提供

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同時，此為雲林縣首間導入「氮氣系列」飲品及「現烤專案」的門市，可以品嘗到經典熱銷的「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款飲品，以及法國直送的「現烤糕點」及紐西蘭優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」。北港門市更於開幕日門市首賣推出填入台灣精選花生製成的人氣花生醬，香脆可口的「花生巧克力杏仁捲」；另也同步於北港門市11月20日開幕首賣推出「北港馬克杯」及「北港隨行卡」，更是到訪民眾們不容錯過的蒐藏。

歡慶北港門市開幕，11月20日至11月25日於北港門市打卡「Meet Me ＠ Starbucks-北港」，完成上傳FB或IG成功，可享點購兩杯相同口味／容量皆一致的氮氣系列飲品，第二杯半價優惠乙次；11月20日起至12月3日凡顧客單筆消費滿$1,500元，即贈門市限定提袋及星禮程會員消費再加贈門市限定明信片乙張活動。

圖／星巴克提供

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星巴克「北港門市」開幕活動

地址: 雲林縣北港鎮華南路38號

電話: 05-7832647

活動內容:

★2020/11/20(五)-2020/11/25(三)，於北港門市打卡“Meet Me @ Starbucks-北港”完成上傳 FB或IG 成功，可享點購兩杯相同口味/容量的氮氣系列飲品，第二杯半價優惠乙次。

★2020/11/20(五)-2020/12/3(四)，當日單筆消費滿$1500元發票，即可獲得北港門市限定提袋乙個。註：單筆發票僅限兌換乙個(組)，恕不累送；數量有限，送完為止。

★2020/11/20(五)-2020/12/3(四)，星禮程會員消費即贈送門市限定明信片乙張(數量有限，送完為止)。

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