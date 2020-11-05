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連3天「黑咖啡買一送一」！ 星巴克招待黑咖啡愛好者開喝揪一波
星巴克即日起推「黑咖啡好友分享日」，活動於11/6至11/8期間，連續3天的上午11時至晚上8時推出星巴克買一送一活動，愛喝黑咖啡的朋友們快揪一波！
11月份星巴克星光褶褶，除了已知推出「5大買一送一」，根據星巴克官網最新公布「黑咖啡好友分享日」資訊，2020/11/6(五)~2020/11/8(日)，連續三天活動當日11:00~20:00購買兩杯相同容量/風味/冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。
該活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。黑咖啡品項包含：美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列。特別注意的是機場管制區內門市及車道服務，不提供這項優惠。
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