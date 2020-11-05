連3天「黑咖啡買一送一」！ 星巴克招待黑咖啡愛好者開喝揪一波

10/1(四)開始就是令人愉快的中秋連假，且正好逢一年一度的「世界咖啡日」，不管你是與親朋好友相約烤肉，還是辛苦的堅守工作崗位，都不要錯過了店家推出的優惠活動，好好度過一個開心輕鬆的中秋假期吧！聯合新聞網整理了各大優惠攻略，咖啡控們不要錯過了！

2020-10-01 09:10