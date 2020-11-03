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星巴克11月「5大買一送一」！新品「太妃核果那堤、烤蘋果系列飲品」登場必喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
星巴克以「Carry the Merry」為耶誕主題，11/4起於全台門市推出耶誕檔期，限定飲品售完為止。圖／星巴克提供
星巴克以「Carry the Merry」為耶誕主題，11/4起於全台門市推出耶誕檔期，限定飲品售完為止。圖／星巴克提供

星巴克粉絲嗨起來！趁著入冬之際，星巴克11/4起於全台門市推出耶誕檔期，除了限定甜點，最受關注的莫過於人氣口味「太妃核果風味那堤」的重磅回歸，而這次星巴克加碼新推烤蘋果全系列飲品，打造曾於日本熱賣的「烤蘋果風味那堤」，還有星冰樂、冷萃咖啡版本，讓咖啡控依喜好爽喝一波。更重要的是，星巴克11月再度祭出全新優惠，今天為大家簡單整理星巴克5大買一送一亮點，即日起筆記起來喝爆！

烤蘋果全系列飲品，以烤蘋果派為概念，將烤蘋果風味醬結合星巴克義式濃縮咖啡，推出義式那堤、冷萃咖啡、星冰樂，繽紛的糖果點綴也增添耶誕氛圍。圖／星巴克提供
烤蘋果全系列飲品，以烤蘋果派為概念，將烤蘋果風味醬結合星巴克義式濃縮咖啡，推出義式那堤、冷萃咖啡、星冰樂，繽紛的糖果點綴也增添耶誕氛圍。圖／星巴克提供

11/11至11/13：截圖烤蘋果新品兌換「全品項買一送一」

配合雙11，星巴克釋出「一起烤蘋果社群好友分享」活動，只要11/4當日鎖定星巴克咖啡同好會官方臉書或IG，截圖烤蘋果新品飲料限時動態影片，即可於11/11-11/13到店憑圖享買一送一好康。活動期間到店出示截圖，購買兩杯相同容量/風味/冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取，每日兌換時間到20:00。

即日起至11/30：LINE限定黑咖啡買一送一、大杯熱那堤免費喝

星巴克即日起至11/30於LINE酷券官方帳號推出「星巴克暖心祝福派對」限時活動，參與活動即可獲得限定好康。11/4至11/30購買或贈送暖心新品「太妃核果風味那堤」或「烤蘋果風味那提」，完成門市兌換使用，購買者或送禮者即可獲得「星巴克黑咖啡系列好友分享券」乙張。票券期限為12/30前，限量30000份送完為止。

集章活動方面，單一LINE帳號每天至多可獲得任務章數無限制，但至多僅能完成一張任務卡，獲得一次獎勵。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
集章活動方面，單一LINE帳號每天至多可獲得任務章數無限制，但至多僅能完成一張任務卡，獲得一次獎勵。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

此外，活動期間內凡使用LINE Pay支付購買或贈送LINE酷券星巴克商品，並於適用門市完成使用，即可透過「LINE酷券」官方帳號獲得1個任務章，完成集章任務，即可獲得「星巴克大杯熱那堤招待券」乙張。限額2000份，票券限於2020/12/30前使用。

11/4至11/17：foodpanda大杯美式咖啡買一送一

懶得出門的咖啡愛好者必看！11/4至11/17，每日11:00後凡於外送平台foodpanda購買兩杯大杯冰熱/風味一致的美式咖啡，即可享買一送一優惠。數量有限，送完為止。

即日起至12/15：OPEN POINT 20點兌換「買一送一」優惠

即日起至12/15，憑7-11 OPEN POINT 20點，可於OPEN POINT APP兌換「星巴克好友分享優惠」兌換憑證。憑此證至全台星巴克門市購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取。兌換日期使用期間為D+7至D+14天，不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務，7-ELEVEN門市無法兌換。

車道服務、機場管制區內門市不適用於此活動，台積電門市不適用電子優惠券。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
車道服務、機場管制區內門市不適用於此活動，台積電門市不適用電子優惠券。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

即日起至11/15：統一超商集點兌換「買一送一券」：

即日起至11/15活動期間，凡於7-11門市首筆購物每滿50元，可得1點貼紙點數，或會員期間限定消費40元可得1點電子貼紙，集滿18點即可獲得星巴克「飲料好友分享」優惠乙次。只要持實體集點券或電子優惠券到全台星巴克門市，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即能用一杯價格喝兩杯，限當場一次領取。好友分享優惠兌換時間為即日起至11/19，每日開店時間至當日晚間20:00止。

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