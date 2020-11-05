全家咖啡「買六送六」新優惠！還有外送「買一送一」免出門開喝美式、拿鐵

咖啡控必看！全家便利商店每月定期推出「好咖日限定優惠」，一日限定好康成為粉絲熱門必搶，而11月除了整月可享「Let's Café全品項咖啡第二杯七折」優惠，此次11/6因應雙11活動稍微調整。當天10點起只要使用全家APP商品預售功能，即可搶購中杯「單品拿鐵、美式」的「買六送六」優惠，而大家熟悉的大杯「經典拿鐵、美式」則改由不限購買組數的「買六送三」。同時，外送平台截至11/11也推出中杯單品美式、拿鐵「買一送一」優惠，讓大家休假在家，不出門就能悠閒來杯熟悉的咖啡滋味。

11/6活動當日早上10點開始，使用全家APP商品預售功能，即可享有「中杯冰熱不限的單品拿鐵、美式」、「單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵」買六送六優惠，各品項限購1組。而「大杯經典拿鐵、美式」則為買六送三，但購買組數無限制，兌換期限截至2021/1/31。活動可適用於「隨買跨店取」，不論想寄杯分批次開喝，或是轉贈給親朋好友都沒問題。

圖／全家FamilyMart粉絲團

此外，foodpanda外送平台日前推出雙11超狂購物節，即日起至11/11，於foodpanda生鮮雜貨分類內，選擇任一全家系列分店下單，即可享Let's Café中杯單品美式、拿鐵「買一送一」優惠，冰熱不限，活動品項數量有限，售完為止。

圖／全家FamilyMart粉絲團

另外茶控也有專屬好康，即日起至11/17為止，只要至全台門市購買任2杯私品茶，加99元即可獲得2個Kakao Friends超萌聯名馬克杯。首批限量34000個，四款隨機發送。而步入秋冬後，全家也推出12款熱茶，不僅有好評爆表的「金萱鮮橙青茶」，即日起至11/17還能以特價35元品嚐人氣「辻利白桃抹茶」，喜愛喝茶的人準備嚐鮮！

圖／全家FamilyMart官網

全家咖啡買六送六資訊

優惠日期：2020/11/6 10:00起一日限定

兌換期限：2021/01/31

優惠內容：憑全家APP商品預售功能可享有「不限冷熱中杯單品拿鐵、美式」買六送六優惠，會員每人各方案限購一組；「大杯經典拿鐵、美式」買六送三，組數不限。「單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵」買六送六兌換期限為12/31。

注意事項：1.不含收銀機跨店取、2.數量有限，售完為止、3.此活動不與其他優惠方式併用、4.商品以實物為準，圖片僅供參考

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