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快核對身份證「3碼中2碼」，連續30天「黑浮咖啡」買1送2

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
黑浮咖啡歡慶9週年，推出身分證「9、2、0」核對優惠活動。 圖／黑浮咖啡臉書粉專
黑浮咖啡歡慶9週年，推出身分證「9、2、0」核對優惠活動。 圖／黑浮咖啡臉書粉專

快核對身份證！黑浮咖啡為了歡慶九週年，特地推出年度最大活動優惠，凡身分證數字上有9、2、0三碼任一碼，直接11月全月享有咖啡買1送1的優惠（需同品項），更狂的是，若是三碼中兩碼，直接再加贈經典招牌拿鐵一杯，也就是說，買1杯再送2杯。年度好康週年慶優惠只在年末這一檔，喜歡咖啡的民眾們，千萬別錯過！

圖／黑浮咖啡官方網站
圖／黑浮咖啡官方網站

黑浮咖啡成立於2011年，至今在全台已有13家的分店，由於創店宗旨秉持逐夢的精神，也才能在短短9年間，創造出超過10間的門市價值，希望的就是給予消費者最好的咖啡與用餐體驗。

圖／黑浮咖啡臉書粉專
圖／黑浮咖啡臉書粉專

而黑浮咖啡除了咖啡熱賣外，也有許多令人垂涎三尺的餐點，像有甜點人氣黑糖鐵觀音珍珠鬆餅，或是必吃的義大利麵，尤其許多網友盛讚「北海道干貝柚香胡椒奶油細扁麵」，其濃厚的奶香味搭配超新鮮干貝與柚香點綴，會讓人停不下來，一口接著一口。

圖／黑浮咖啡臉書粉專
圖／黑浮咖啡臉書粉專

圖／黑浮咖啡臉書粉專
圖／黑浮咖啡臉書粉專

另外，黑浮咖啡現在也推出許多數位行銷活動，像是「加LINE好友」優惠活動，只要消費4份主餐，即可用約2.6折加購法式焦糖核果鬆餅乙份（原價一份220元）；針對臉書與Instagram公開分享打卡，還可再獲贈焦糖脆脆拿鐵2杯（單杯價值120元）。機會難得，諸多好康請洽各分店門市。

黑浮咖啡9週年優惠活動

地點：全台13家門市

活動：凡身分證數字上有9、2、0三碼任一碼，11月全月享有咖啡買1送1的優惠（需同品項）；若是三碼中兩碼，直接再加贈經典招牌拿鐵一杯。每人每天可購一組，不限購買天數，不限內用外帶。

時間：11月1日至11月30日

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