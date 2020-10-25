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4大新優惠！星巴克送全品項買1送1券，加碼「粉紅魔女星冰樂」半價喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克粉絲們又有優惠可筆記！繼7-11獨家集點兌換的「全品項買一送一」，星巴克10月再度釋出多項新好康，有興趣的咖啡控趕快卡好日期出發吧！

10/26至10/28：萬聖飲料滿額贈「飲料好友分享券」

買一送一券可兌換的優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
買一送一券可兌換的優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

因應萬聖節周，星巴克祭出「萬聖飲料滿額贈」，10/26起至10/28活動期間，凡到全台門市原價點購2杯大杯(含)以上飲料，即可獲得買一送一小白單乙張，優惠可累贈，最後兌換期限為10/29。提醒大家優惠券限原消費的下一筆消費使用，持完好無損的紙本好友分享券，可享全品項飲品買一送一乙次，飲料限當場一次領取，各行銷活動及優惠無法合併使用，活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。

10/30至10/31：萬聖新品「粉紅魔女星冰樂」第二杯半價

萬聖節限定新口味的基底為芒果與蜜桃，加入火龍果汁，打造出鮮紅星冰樂，視覺吸睛。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
萬聖節限定新口味的基底為芒果與蜜桃，加入火龍果汁，打造出鮮紅星冰樂，視覺吸睛。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

期間限定應景新品「粉紅魔女星冰樂」上市後備受好評，為歡慶萬聖節，星巴克10/30至10/31特別推出「PINK HALLOWEEN PARTY」第二杯半價活動，活動期間只要「粉色」、「紅色」的衣服或配件，購買兩杯大杯（含）以上風味飲料，第二杯即可5折開喝。

即日起至11/1：foodpanda外送平台「那堤買一送一」

每日下午14:00至16:00期間，凡於foodpanda外送平台購買兩杯大杯冰熱一致的那堤，輸入優惠碼「STB11」，其中一杯由星巴克招待，活動截至11/1為止，數量有限，送完為止。

即日起至12/15：OPEN POINT 20點兌換「買一送一」優惠

飲品可於兌換期限內每日開店至當日20:00止皆可使用，逾期即失效。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
飲品可於兌換期限內每日開店至當日20:00止皆可使用，逾期即失效。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

除了7-11集點，小七忠實粉絲即日起至12/15，也可憑OPEN POINT 20點，於OPEN POINT APP兌換「星巴克好友分享優惠」兌換憑證。憑此證至全台星巴克門市購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取。兌換日期使用期間為D+7至D+14天，不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務，7-ELEVEN門市無法兌換。

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