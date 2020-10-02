超萌黑貓杯款必收！星巴克「萬聖節黑貓系列」重磅回歸、10月買一送一別錯過
星巴克粉絲們又有超萌周邊可以收藏！每逢節慶都會推出限定商品的星巴克，本次因應即將來臨的萬聖節，再度打造人氣極高的「黑貓系列」，從獨特杯款、提袋乃至零錢包應有盡有，還有「南瓜那堤」、「南瓜咖啡」共4款特色飲品可嚐，全品項於10/5上市。另外10月限定的買一送一、外送平台優惠也為大家一併列出，咖啡控絕對不能錯過！
萬聖節黑貓系列
星巴克每年的「萬聖節黑貓系列」都引起黑貓控的搶購潮，今年新推逾20種黑貓造型商品，其中全新主打的馬克杯最應景的莫過於橘黑撞色的「黑貓南瓜裝扮馬克杯」及眼罩結合南瓜造型「黑貓嘉年華馬克杯」，其他不同表情的黑貓款式亦呆萌好看。
此外，便於攜帶的2款冷水壺杯身都有黑貓模樣，瓶蓋上還有毛絨絨的尾巴，逼真又可愛。而手搖控必備的杯提也有新選項，星巴克「黑貓尾巴便利單杯提袋」不只有立體貓耳，還設計了貓尾巴，讓貓奴徹底融化！
除了黑貓周邊，萬聖節的專屬飲品讓人不得不試！秋季最經典的「南瓜風味那堤」本回同步回歸，經典義式濃縮咖啡與牛奶混合後，加入南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣，調入經典摩卡咖啡則變身「南瓜風味巧克力那堤」，2款都入口滑順，值得嚐鮮。咖啡控另有以南瓜風味那堤為基底打造的「南瓜風味冷萃咖啡」、「南瓜風味氮氣冷萃咖啡」可選，10/5正式上市，季節限定新品快衝一波！
飲品優惠
10月每週四推出「黑咖啡HAPPY HOUR」，10/8、10/15、10/22、10/29活動當天，於10:00至14:00到店單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。黑咖啡優惠品項包含：美式/特選美式/每日精選/冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡系列，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。另外，即日起至10/13，凡於活動期間在foodpanda外送平台，點購指定2杯冰熱及風味一致的大杯那堤系列飲料，可享75折優惠。
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