連續5週喝起來！ 星巴克10月每周四爽喝「黑咖啡買一送一」、咖啡豆全品項85折優惠

星巴克粉絲們最愛的買一送一又來了！ 星巴克於10月期間的每周四(2020/10/1、10/8、10/15、10/22、10/29)，連續五週推出「黑咖啡HAPPY HOUR」上午10時至下午14時購買黑咖啡系列飲料買一送一，以及全天可享「COFFEE DAY」購買咖啡豆、咖啡設備全類別品項，可享85折優惠。

星巴克本次推出「黑咖啡HAPPY HOUR」，10月的每周四上午10:00-14:00，只要到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱的黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。黑咖啡優惠品項包含美式/特選美式/每日精選/冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡系列，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

同步推出「COFFEE DAY」，10月的每周四全天購買咖啡豆類別(包含250G咖啡豆、VIA即溶咖啡、掛耳咖啡、典藏咖啡系列、咖啡類別相關組合)、咖啡設備全類別品項(包含濾壓壼、調理機器、週邊用品)，可享85折優惠。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

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