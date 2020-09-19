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星巴克開賣「燕麥生吐司」優惠必搶！限定Tiffany藍「貝殼美人魚杯盤組」美翻

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

繼全台掀起生吐司旋風，這波熱潮也燒到星巴克啦！星巴克即日起推出星風格蔬食計畫，全新食品最受矚目的莫過於「燕麥奶生吐司」，濕潤Q彈的口感配上咖啡簡直下午茶體驗大升級。而品牌本回也以Siren女神為靈感，同步祭出一系列獨特杯款，粉絲們準備收藏起來！

星巴克9/19在台北時代門市、9/27於高雄夢時代門市舉辦門市快閃體驗，活動當日現場設有大型裝置供拍照打卡，還提供植物基餐食試吃、植物奶特調咖啡飲品試飲。圖／星巴克提供
星巴克9/19在台北時代門市、9/27於高雄夢時代門市舉辦門市快閃體驗，活動當日現場設有大型裝置供拍照打卡，還提供植物基餐食試吃、植物奶特調咖啡飲品試飲。圖／星巴克提供

星巴克版生吐司經18小時低溫發酵，嚴選日本烘焙職人慣用的皇后牌麵粉及鐵塔奶油，再加入燕麥奶，打造軟Q的麵包本體，吃起來越嚼越香。而星巴克本回推出「星風格蔬食日」活動，於9/21至9/25、10月每周一期間，購買指定餐飲商品，即可透過數位體驗蓋章且獲贈大杯(含)以上飲料「折扣30元數位優惠券」乙張。適用品項包含燕麥奶生吐司、燕蔬食肉丸三明治、黑松露嫩蛋三明治及質感爆棚的「NEW SIREN水洗牛皮提袋」等。

「NEW SIREN小禮袋提袋」售價420元、「NEW SIREN中禮袋提袋」為480元，2款皆以星巴克經典提袋為設計，可水洗且耐磨，重複使用美觀又實用。圖／星巴克提供
「NEW SIREN小禮袋提袋」售價420元、「NEW SIREN中禮袋提袋」為480元，2款皆以星巴克經典提袋為設計，可水洗且耐磨，重複使用美觀又實用。圖／星巴克提供
Siren女神系列商品即日起於群太門市及線上門市同步推出，藍色、米色的主色調讓人彷彿跟隨美人魚暢遊海洋。圖／星巴克提供
Siren女神系列商品即日起於群太門市及線上門市同步推出，藍色、米色的主色調讓人彷彿跟隨美人魚暢遊海洋。圖／星巴克提供

此外，星巴克每季都會推出引發入手慾望的周邊商品，這次以Siren女神為主視覺，選用星巴克招牌海洋藍綠色、溫暖米色調，搭配魚尾、貝殼設計，打造吸睛的各款人魚馬克杯，像是魚尾貝殼、深海藍貝殼復古女神造型都備具時尚氛圍。而線上門市限定的「貝殼人魚杯盤組」碧藍色的貝殼造型及美人魚圖樣托盤皆十分精緻，為人氣商品之一，粉絲們走起！

「人魚貝殼吊飾隨行杯」售價550元、「貝殼人魚杯盤組」售價600元，皆為線上門市限定品項。圖／星巴克提供
「人魚貝殼吊飾隨行杯」售價550元、「貝殼人魚杯盤組」售價600元，皆為線上門市限定品項。圖／星巴克提供

星風格蔬食日

活動期間：9/21-9/25、10/5、10/12、10/19、10/26
活動詳情：當日購買蔬食日指定餐飲商品，可獲贈大杯(含)以上飲料折扣30元數位優惠券乙張
注意事項：優惠可累贈，9月活動兌換到9/27(日)，10月每週一活動兌換至當週五
適用品項：原價點購含燕麥奶或豆奶客製化植物奶飲料、蔬食肉丸三明治、蔬食肉醬義大利麵、蔬食肉排三明治、燕麥奶生吐司、黑松露嫩蛋三明治、地瓜燕麥奶吐司帕里尼及NEW SIREN中/小禮袋提袋等

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