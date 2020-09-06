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把握今天！全家咖啡「買六送六」優惠一日快閃，寄杯冰美式、冰拿鐵喝爆
咖啡控就等今天！全家便利商店9月祭出好咖日限定優惠，9/6（今）10點開始憑全家APP商品預售功能，即可搶購大杯「冰經典拿鐵、美式」或中杯「冰單品拿鐵、美式」一日專屬「買六送六」優惠，絕對要喝爆！
即日凡使用全家APP商品預售功能，可享有「大杯冰經典拿鐵、美式」或「中杯冰單品拿鐵、美式」買六送六優惠，活動期間各品項限購1組，提醒大家記得於11/30前兌換完畢。值得一提的是，兩款皆可隨買跨店領取，不論是上班前、準備上學或憂鬱星期一時，來一杯咖啡提提神就對啦！
不過活動開始後陸續有網友在臉書留言，反映活動系統卡機，也有人建議兌換期限增長，喜愛咖啡的粉絲趕緊手刀嘗試，寄杯起來喝一波。
全家咖啡買六送六
優惠日期：2020/9/6 10:00起一日限定
兌換期限：2020/11/30
優惠內容：憑全家APP商品預售功能可享有「大杯冰經典拿鐵、美式」或「中杯冰單品拿鐵、美式」買六送六優惠
注意事項：1.不含收銀機跨店取、2.數量有限，售完為止、3.此活動不與其他優惠方式併用、4.商品以實物為準，圖片僅供參考
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．天天都能喝爆！「星巴克買一送一」連12天不間斷來襲，玩數位活動輕鬆領優惠
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