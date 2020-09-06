把握今天！全家咖啡「買六送六」優惠一日快閃，寄杯冰美式、冰拿鐵喝爆

咖啡控就等今天！全家便利商店9月祭出好咖日限定優惠，9/6（今）10點開始憑全家APP商品預售功能，即可搶購大杯「冰經典拿鐵、美式」或中杯「冰單品拿鐵、美式」一日專屬「買六送六」優惠，絕對要喝爆！

即日凡使用全家APP商品預售功能，可享有「大杯冰經典拿鐵、美式」或「中杯冰單品拿鐵、美式」買六送六優惠，活動期間各品項限購1組，提醒大家記得於11/30前兌換完畢。值得一提的是，兩款皆可隨買跨店領取，不論是上班前、準備上學或憂鬱星期一時，來一杯咖啡提提神就對啦！

圖／全家FamilyMart粉絲團 圖／全家FamilyMart粉絲團

不過活動開始後陸續有網友在臉書留言，反映活動系統卡機，也有人建議兌換期限增長，喜愛咖啡的粉絲趕緊手刀嘗試，寄杯起來喝一波。

全家咖啡買六送六

優惠日期：2020/9/6 10:00起一日限定

兌換期限：2020/11/30

優惠內容：憑全家APP商品預售功能可享有「大杯冰經典拿鐵、美式」或「中杯冰單品拿鐵、美式」買六送六優惠

注意事項：1.不含收銀機跨店取、2.數量有限，售完為止、3.此活動不與其他優惠方式併用、4.商品以實物為準，圖片僅供參考

延伸閱讀：

．天天都能喝爆！「星巴克買一送一」連12天不間斷來襲，玩數位活動輕鬆領優惠

．桃園肉控出發！299元吃到飽「豬對有韓式燒烤火鍋」4人同行1人免費，限定3日快卡位