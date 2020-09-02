天天都能喝爆！「星巴克買一送一」連12天不間斷來襲，玩數位活動輕鬆領優惠

星巴克粉絲們終於等到買一送一！為推廣「星巴克99%道德採購」，星巴克即日起推出「Find Your Perfect Coffee」數位活動，完成簡單活動即可領取專屬優惠，輕鬆獲得買一送一、指定品項好友分享、全品項第二杯半價等好康。9/13前天天皆可玩，優惠每日兌換時間為20:00，兌換期間為消費日+2，最後兌換日為9/15。

圖／擷取自數位活動頁面

即日起，只要透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口等，一起透過可愛動畫認識星巴克99%道德採購，完成數位活動，即有機會領取全品項買一送一、黑咖啡系列好友分享、指定品項買一送一、全品項第二杯半價等優惠，其中「指定品項買一送一」選項有人氣新品「鹹焦糖風味冷萃咖啡」及「芒果抹茶星冰茶」。

每個帳號每天可享一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束，但截至9/13每日都能玩，讓大家爽抽限定優惠喝一波。優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，優惠券僅限使用一組，飲料限當場一次領取，使用時記得出示畫面供工作人員核銷。活動不適用於外送外賣及預訂服務，而車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、花蓮和平及洄瀾門市不提供此兌換。另外9月每週五皆推出NITRO DAY，點購氮氣飲料系列，單杯可享30元折扣優惠，活動限氮氣門市，不適用於外送外賣及預訂服務。

星巴克「Find Your Perfect Coffee 數位活動」資訊

活動集點路徑：進入APP首頁下方選項【連結】→【數位體驗】，開啟活動頁面

注意事項：1.每日兌換時間到20:00，兌換期間為消費日+2，最後兌換到2020/9/15。2.本活動不適用於外送外賣及預訂服務。車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市不提供兌換，其他不適用之一般門市請見星巴克網站公告。3.每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。4.每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用。消費者請留意使用帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。5.優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。6.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

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