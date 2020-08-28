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動物迷必朝聖！ 4家療癒系「動物咖啡廳」 與獅子王「丁滿」、大嘴鳥、刺蝟親密互動零距離

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／KAPI喝什麼粉絲團、IG@ginger.tao授權
圖／KAPI喝什麼粉絲團、IG@ginger.tao授權

近期越來越多間主打「與動物零距離互動」的店開幕，有的能與頑皮可愛的狐朦一同玩耍、有的能看著圓滾滾的刺蝟入睡的模樣，相當療癒也能一掃工作的疲憊。以下介紹四家動物餐廳，快來安排一場與動物的約會～

肉球森林—狐朦、大嘴鳥、貓

今年三月才開幕的「肉球森林」，從開店熱潮延燒至今。有別於坊間的寵物餐廳，這間店最吸睛的就是狐朦與大嘴鳥了，這兩類以往只能在動物園遠觀的動物，現在能近距離互動，相當特別呢！

圖／IG@ginger.tao授權
圖／IG@ginger.tao授權

除此之外，店內還有六隻貓咪，儘管動物多，環境仍相當乾淨、動物們也有足夠活動的空間，完全可以感受到店家愛動物的心。要特別注意的是，店家為保護動物，目前是規定12歲以下的小孩是無法與動物互動的喔！

圖／IG@ginger.tao授權
圖／IG@ginger.tao授權

店家資訊
地址： 台北市中正區新生南路一段160巷22-1號1樓
開放時間：11:30-21:00（週一休）

微米野林—爬蟲類

這是一間充滿生態教育氣息的店家，「觀察，不打擾」是餐廳主要的理念，希望客人與動物互動的同時，也能學習尊重牠們。店內主要以棄養的爬蟲類動物為主，定期會安排講座、生態教學，除了認識各種龜類、蜥蜴、鱷魚外，還能了解不同物種的習性，相當具有知識含量呢！

圖／微迷野林臉書粉絲團
圖／微迷野林臉書粉絲團

店家推廣尊重動物優先，因此每天會介紹的動物，會依照動物當天的狀態做選擇。店家裝潢也以黑色磁磚、植栽為主，是希望盡量創造一個讓動物們舒適的空間。不曉得要做什麼的時刻，來場動物的學習之旅也是不錯的選擇。

圖／微迷野林臉書粉絲團
圖／微迷野林臉書粉絲團

店家資訊
地址：台北市大安區溫州街48巷24號
開放時間：12:00-21:00
電話：02-23620723

浪浪別哭—貓、狗

這間頗有名氣的流浪動物中途咖啡廳「浪浪別哭」，在台北、台中、台南都有分店，喜愛貓狗的你絕不可錯過！除了賣咖啡外，「浪浪別哭」店內充滿著待領養的毛孩們，前往用餐的你，說不定會是某個毛孩的有緣人呢！

圖／浪浪別哭臉書粉絲團
圖／浪浪別哭臉書粉絲團

打破以往收容所拘束的印象，在「浪浪別哭」的貓狗時而自在的在地板上打滾，可愛極了！店內消費所得3%都會作為照護貓、狗的經費，喝咖啡的同時，也無形的幫助這些毛小孩

圖／浪浪別哭臉書粉絲團
圖／浪浪別哭臉書粉絲團

店家資訊
地址：台北市中正區林森北路9巷13號
開放時間：12:00-21:00
電話：02-23560766

喝什麼。KaPi—刺蝟

這家位在民權西路捷運站附近的咖啡廳，有著超可愛的刺蝟！用餐空間以木質調為主，明亮而舒適，讓人感到相當放鬆。刺蝟是夜行性動物，因此店家將互動時段也限定於下午時段，若要與小刺蝟玩耍互動需要提前預約，以免撲空了。

圖／KAPI喝什麼粉絲團
圖／KAPI喝什麼粉絲團

圖／KAPI喝什麼粉絲團
圖／KAPI喝什麼粉絲團

店家資訊
地址：台北市中山區民權西路36-1號
營業時間：平日09：00-18：00，假日08：00-21：00
電話：02-25223196

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