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星巴克「超萌玉兔雙層杯、觸控式玻璃杯燈組」美翻！全品項第2杯77折七夕情人節限定

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供

星巴克粉絲快筆記！為歡慶傳統情人節，星巴克祭出系列優惠如「擁抱七夕第二杯77折」、指定商品9折等，8/19還將上市超過20種的中秋杯款，其中每個玉兔造型杯身皆萌度爆表，還有觸控即可亮燈的絕美杯組亦非常吸睛，簡直不要太生火！

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。 圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。 圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

8/24至8/25期間，凡到店購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，即可享有第二杯77折優惠，正好能嚐鮮8月夢幻新口味「優格星冰樂」或「鹹焦糖咖啡」。每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，機場管制區內門市及車道服務不參與此活動。活動期間也有七夕指定商品組合9折，禮物選擇困難症的人當天就帶另一半衝一波吧！

2020中秋系列杯款以玉兔為設計主概念。 圖／星巴克提供
2020中秋系列杯款以玉兔為設計主概念。 圖／星巴克提供
圓月玉兔馬克杯售價550元、玉兔驚喜馬克杯售價680元。 圖／星巴克提供
圓月玉兔馬克杯售價550元、玉兔驚喜馬克杯售價680元。 圖／星巴克提供

而每季不定時會推出精美杯款的星巴克，本次2020中秋系列以玉兔為主角，馬克杯、隨行杯、不鏽鋼杯統統有，當中「雙層玉兔玻璃杯」呆萌的表情、歪斜的俏皮雙耳十分療癒，裝入牛奶就能變成名副其實的白色玉兔啦！

俏皮兔耳把手雙層玻璃杯售價650元。圖／星巴克提供
俏皮兔耳把手雙層玻璃杯售價650元。圖／星巴克提供

秋節系列最狂款莫過於多功能「奇幻秋夜玻璃杯燈組」，由玉兔造型的矽膠杯墊、容量為237毫升的玻璃杯組成，最大亮點是只要輕輕觸控矽膠杯墊，兔兔就會亮燈，多次碰觸還能自然變化燈光顏色，用鮮艷的紅、黃、藍、紫點綴夜晚。多重節日於星巴克搶先開跑中，不論是飲料控還是想要收藏可愛好物，都別錯過這回新品及限定優惠囉！

奇幻秋夜玻璃杯燈組共四種顏色，輕拍玉兔矽膠杯墊，即可變化顏色。 圖／星巴克提供
奇幻秋夜玻璃杯燈組共四種顏色，輕拍玉兔矽膠杯墊，即可變化顏色。 圖／星巴克提供
奇幻秋夜玻璃杯燈組共四種顏色，輕拍觸控燈矽膠杯墊，即可變化顏色。 圖／星巴克提供
奇幻秋夜玻璃杯燈組共四種顏色，輕拍觸控燈矽膠杯墊，即可變化顏色。 圖／星巴克提供

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七夕 情人節 星巴克

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