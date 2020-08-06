一日限定！ 全家咖啡「買六送六」 咖啡控手刀搶購大冰美、大冰拿

知名連鎖咖啡「星巴克」除了高品質的好咖啡吸引顧客外，每逢推出新系列周邊保溫杯等商品，都會造成星巴克迷的轟動。這回新推出的「SUMMER 2 Reserve」全系列商品，採用鮮少被使用但顏色柔和甜美的「焦糖鮮奶茶」色，再搭配不同經典星巴克系列原色，像是質感黑或沙岩白等，並打破傳統杯子的原型設計，以俐落稜角切面作為切面主軸，讓全系列新商品看起來獨樹一格且富有滿滿文青氣息，非常討喜。即日起全系列已可在典藏門市或2間摩登典藏門市（包含台北101典藏門市與台中大英門市），也有線上電商可進行購買！

2020-07-23 16:02