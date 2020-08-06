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一日限定！ 全家咖啡「買六送六」 咖啡控手刀搶購大冰美、大冰拿
咖啡控手刀搶喝！全家8月再度祭出好咖日限定優惠，8/6當天10點開始只要使用全家APP商品預售功能，就能享有大杯冰經典拿鐵、美式或中杯冰單品拿鐵、美式「買六送六」的優惠！
好咖日一日限定，憑全家APP商品預售功能可享有「大杯冰經典拿鐵、美式」或「中杯冰單品拿鐵、美式」買六送六優惠，每個會員各品項限購1組，需於2020年10月31日前兌換完畢。除了基品款的美式、拿鐵之外，同步推出單一產區咖啡豆所製作的「單品咖啡」，一樣享有買六送六優惠，還能隨買跨店領取，最適合每天來一杯咖啡提神的上班族、咖啡控搶喝一波。
全家咖啡買六送六
優惠日期：2020年8月6日 10:00開始一日限定
優惠內容：憑全家APP商品預售功能可享有「大杯冰經典拿鐵、美式」或「中杯冰單品拿鐵、美式」買六送六優惠
注意事項：1.不含收銀機跨店取、2.數量有限，售完為止、3.本活動不與其他優惠方式併用、4.商品以實物為準，圖片僅供參考
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