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星巴克新推夢幻「優格星冰樂、鹹焦糖咖啡」！ 加碼父親節優惠＋外送平台第二杯半價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供

星巴克粉絲又有夢幻逸品準備搶喝！雖然還沒等到8月買一送一消息，但星巴克將於8/5起一次上市多款飲品、糕點，也同步祭出外送平台與父親節優惠，趕快先筆記就對啦！

限定優惠：外送平台第二杯半價、擁抱父親第二杯88折

機場管制區內門市及車道服務不參與父親節及外送平台活動。圖／星巴克Starbucks提供
機場管制區內門市及車道服務不參與父親節及外送平台活動。圖／星巴克Starbucks提供

8/5起至8/18止，凡於外送平台點餐，單筆消費滿額200元，即可獲贈飲料第二杯半價優惠券乙張，每日數量有限，送完為止。只要憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯半價優惠。兩杯飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

而為歡慶即將來臨的父親節，星巴克祭出特別活動，8/8當日到店購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，即享第二杯88折優惠。每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，優惠品項依各門市現貨為準。

全新消暑飲品、糕點：8/5上市

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克人氣星冰樂本次再度升級，變身「優格星冰樂」，搶眼少女系視覺的「草莓脆片優格星冰樂」混入優格與草莓果醬，上方還會撒上草莓乾與穀麥片碎粒；另一款「巧克力香蕉脆餅口味」濃郁巧克力香氣之餘，還吃得到脆餅口感，為經典組合帶來2.0享受。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

「接骨木風味醇濃抹茶那堤」由招牌抹茶那堤加入接骨木糖醬製成，溫順的口感值得嚐鮮；咖啡控也可試試鹹焦糖咖啡系列，像是香甜滑順「鹹焦糖風味冷萃咖啡」、唯有限定氮氣系列門市才喝得到「鹹焦糖風味氮氣冷萃咖啡」，每款皆主打獨特風味，5款選擇讓大家消暑不停歇。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克還同步推出多款餐點與糕點，像是「香蕉巧克力棋盤蛋糕」、特色「哈密瓜布丁」，其中還有「芋泥雙餡雲朵戚風蛋糕」，標榜吃得到芋泥搭上香草卡士達的豐盛內餡，搭配輕盈糕體綿密順滑，炎炎夏日超適合開喝最新品、嗑甜食，來場優雅的下午茶療癒自己。

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