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星巴克推出全新「焦糖鮮奶茶」馬克杯！搭配振興券還可享9折優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
星巴克新推出的「SUMMER 2 Reserve」全系列商品。 圖／星巴克臉書粉專
星巴克新推出的「SUMMER 2 Reserve」全系列商品。 圖／星巴克臉書粉專

知名連鎖咖啡星巴克」除了高品質的好咖啡吸引顧客外，每逢推出新系列周邊保溫杯等商品，都會造成星巴克迷的轟動。這回新推出的「SUMMER 2 Reserve」全系列商品，採用鮮少被使用但顏色柔和甜美的「焦糖鮮奶茶」色，再搭配不同經典星巴克系列原色，像是質感黑或沙岩白等，並打破傳統杯子的原型設計，以俐落稜角切面作為切面主軸，讓全系列新商品看起來獨樹一格且富有滿滿文青氣息，非常討喜。即日起全系列已可在典藏門市或2間摩登典藏門市（包含台北101典藏門市與台中大英門市），也有線上電商可進行購買！

星巴克「SUMMER 2 Reserve」共推出超過10種全新設計的杯款，像是「復古切面典藏馬克杯」，採用泰國經典的陶石器精製而成，奶茶色的切面外觀搭配質感黑的底座，非常雅緻溫暖且俐落，容量有12Oz，適合作為個人杯使用；又或是「立體條紋典藏不鏽鋼水瓶」，也採用奶茶色與黑色作為設計搭配，其貼心的密閉式瓶蓋設計，可以避免內裝容易灑出；除上述外，「摩登典藏杯盤組」也是網路討論度高的一款商品，以曜石黑覆蓋整款馬克杯，並以波浪部分切面作為設計佈局，搭配金銅色的條紋，富有沈穩的風格，很適合知性的文青消費者添購，更多新列新品請上官網查閱購買喔！

由左至右分別為復古切面典藏馬克杯、立體條紋典藏不鏽鋼水瓶與摩登典藏杯盤組。 圖／星巴克官網
由左至右分別為復古切面典藏馬克杯、立體條紋典藏不鏽鋼水瓶與摩登典藏杯盤組。 圖／星巴克官網

值得注意的是，星巴克近日也搭上「振興」熱潮，限時推出「咖啡振興時光-紙本振興三倍券全店九折回饋」活動，即日起至12月31日前，到全台門市消費時以紙本振興券支付，即可享有全品項9折優惠喔， 快揪親朋好友去一趟星巴克吧！

全新的「New Core」系列也同步推出。 圖／星巴克臉書粉專
全新的「New Core」系列也同步推出。 圖／星巴克臉書粉專

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