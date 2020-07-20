到8月底「第二杯半價」！星巴克首家「機場造型門市」開幕，斜面屋頂超好拍

星粉又多了一家特色門市可以打卡了！星巴克座落於高雄小港區首間街邊店「小港宏平門市」日前悄悄開幕，以小港區最具代表性的機場為設計發想，打造全台首家以機場為概念的特色門市，除了建築體本身別具特色外，門市還有販售獨家商品，即日起至8月底更祭出打卡第二杯半價的優惠，星粉路過小港區千萬別錯過。

星巴克機場造型門市以大片落地窗引進天光，明亮又舒適。圖／星巴克提供

星巴克高雄市小港區首間街邊店點開幕，坐落於小港區重要的聯外道路上-宏平路近龍華街口，門市以小港區最具代表性的機場為設計發想，整體以飛機造型作為概念，外觀以擬飛機機翼，打造成斜面屋頂；屋頂最上方則發想自飛機尾翼，打造成梯型立面，並採用倒斜角的金屬板材呈現出多角度的格柵造型，有如飛機起飛時機翼隨著速度擺動的律動感，載領咖啡愛好者們乘著風的節奏，一起啟航。

全新星巴克機場造型門市舒適好拍。圖／星巴克提供

除了建築體外觀充滿特色外，室內大片玻璃落地窗引進天光打造明亮簡約氣氛，透過木質系桌椅帶出一絲溫暖氣息，讓消費者待上一整天都能感受到舒適的氛圍；此外，小港宏平門市獨家推出專屬馬克杯與隨行卡，以耐看簡潔，永恆而持久的藍色系打造兩款門市限定馬克杯，搭配飛機、雲朵等彩繪點綴，讓人一秒切換度假模式。

門市推獨家商品。 圖／星巴克

為了慶祝新門市開幕，即日起至8月31日，於小港宏平門市打卡＂meet me＠starbucks－小港宏平＂完成上傳FB或IG即享第二杯半價優惠乙次喲！

星巴克小港宏平門市

地址：高雄市小港區宏平路480號

電話：07－8018565

活動：即日起至8月31日，於小港宏平門市打卡＂meet me＠starbucks－小港宏平＂完成上傳FB或IG即享第二杯半價優惠乙次。註：優惠至多兩組，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料及燕麥奶飲品。惟顧客可將優惠價購得之飲品，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得知兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

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