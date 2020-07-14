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咖啡＋甜點控專屬「振興券」！黑浮咖啡滿額贈人氣鬆餅、奎克咖啡冰滴拿鐵免費喝
振興券7/15正式上線，黑浮餐飲集團旗下的黑浮咖啡及奎克咖啡同步祭出優惠，7/15起截至9/30，凡持實體振興券至店消費，可享特定優惠，讓大家長達77天都能享有美好下午茶。
主要分佈中南部的「黑浮咖啡」主打義式餐點及鬆餅，活動期間持紙本振興券至店消費，可享滿200元送價值220元的「法式焦糖核果鬆餅」一份。店內經典白玉麻糬鬆餅搭配酥脆核果及香草口味冰淇淋，最後淋上濃郁焦糖醬，香甜滋味絕對是饕客必吃。
而分別在台北、台中及高雄設有分店的奎克咖啡，則是推出持紙本振興券到店，消費任一款中杯咖啡，可免費升級成大杯咖啡，另外還會贈送價值160元的冰滴拿鐵兌換券。每杯咖啡贈送1張兌換券，且不限量發放，總價值超過300元，咖啡控絕對別錯過！
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