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高雄「星巴克夢時代門市」最美風帆造型！ 7大開幕期間限定活動 拍照打卡拿「星巴克中杯飲料券20張」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克Starbucks提供
圖／星巴克Starbucks提供

高雄最令人期待的「星巴克夢時代門市」已盛大開幕，是台灣首間以海洋意象為設計靈感的門市，以獨具如風帆造型的主吧台及三面ARTWORK藝術牆打造，除了導入近期最熱銷的「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品，另有搭配咖啡、酒飲推出的「現烤餅乾」、烘焙糕點等，成為結合最多樣化的特色門市，開幕期間更推出眾多歡慶活動，其中最令人心動的是即日起至7月31日，拍下你在高雄夢時代門市最喜歡的角落，上傳社群打卡就有機會拿「星巴克中杯飲料券20張」！

高雄夢時代門市主吧檯區打造有如風帆的造型。圖／星巴克Starbucks提供
高雄夢時代門市主吧檯區打造有如風帆的造型。圖／星巴克Starbucks提供

門市提供有精緻的紅白酒及氣泡酒外(如上排酒款)及清涼暢快的啤酒飲品。圖／星巴克Starbucks提供
門市提供有精緻的紅白酒及氣泡酒外(如上排酒款)及清涼暢快的啤酒飲品。圖／星巴克Starbucks提供

高雄夢時代門市設計以海洋元素延伸至室內空間，主吧檯區打造有如風帆造型，有著乘風破浪，領導顧客前行的寓意。全門市更以三大ARTWORK藝術牆面，描繪出海洋與女神的傳說，「優游女神」A區映入眼簾的是玻璃纖維製作而成的星巴克女神，女神右手握著咖啡樹枝，優雅自在地傳遞咖啡溫暖；吧檯旁的「藍鯨館」B區，呼應星巴克首家西雅圖派克市場門市的港口榮景，將滿載魚貨與咖啡豆駛向高雄夢時代門市；最裡面的「星空區」C區，則是滿天星空為背景，以咖啡產地的吉祥動物為壁畫主角，拉丁美洲區的瓜地馬拉鳳尾綠咬鵑；亞洲太平洋區的蘇門答臘虎；非洲肯亞區的草原象共存的香氣咖啡莊園，將咖啡風味、台灣在地植物與點點星空串聯成為一幅令人回味的巨大創作。

星巴克高雄夢時代門市三大藝術牆面之一，描繪星巴克女神。圖／星巴克Starbucks提供
星巴克高雄夢時代門市三大藝術牆面之一，描繪星巴克女神。圖／星巴克Starbucks提供

高雄夢時代門市三大藝術牆面之一，描繪出從西雅圖派克市場出發，駛向高雄夢時代門市位於夢時代購物中心的藍鯨館。圖／星巴克Starbucks提供
高雄夢時代門市三大藝術牆面之一，描繪出從西雅圖派克市場出發，駛向高雄夢時代門市位於夢時代購物中心的藍鯨館。圖／星巴克Starbucks提供

高雄夢時代門市三大藝術牆面之一，以星空為背景的咖啡原產地三大產區-拉丁美洲區。圖／星巴克Starbucks提供
高雄夢時代門市三大藝術牆面之一，以星空為背景的咖啡原產地三大產區-拉丁美洲區。圖／星巴克Starbucks提供

星巴克夢時代特色門市成為配備全球星巴克最新咖啡機型Mastrena 2的門市，擁有更低的機身，增加顧客與夥伴交流機會；新增的豆槽，能即時沖煮三倍份量的義式濃縮咖啡，提供更多的特選豆風味。

高雄夢時代門市主吧檯區，有著乘風破浪，領導顧客前行的寓意。圖／星巴克Starbucks提供
高雄夢時代門市主吧檯區，有著乘風破浪，領導顧客前行的寓意。圖／星巴克Starbucks提供

同時，成為高雄地區首間推出「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案之店，有經典熱銷的「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款飲品，高雄夢時代門市更推出首賣加入酸甜的柑橘果汁的「氮氣橘香芙蓉花果茶」；此外，也導入beer專案，除販售精緻的紅白酒及氣泡酒外，於門市首先開賣「芙蓉花神特調啤酒」、「金桔香柚冷萃咖啡啤酒」，冰涼的果香啤酒，外觀漸層的鮮明色澤，帶來十足清爽消暑享受。

由左至右為芙蓉花神特調啤酒及金桔香柚冷萃咖啡啤酒、氮氣橘香芙蓉花果茶(高雄夢時代門市首賣款)。圖／星巴克Starbucks提供
由左至右為芙蓉花神特調啤酒及金桔香柚冷萃咖啡啤酒、氮氣橘香芙蓉花果茶(高雄夢時代門市首賣款)。圖／星巴克Starbucks提供

高雄地區首間推出「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案之店點。圖／星巴克Starbucks提供
高雄地區首間推出「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案之店點。圖／星巴克Starbucks提供

另有搭配咖啡導入的「新鮮現烤(Bake-in)-現烤餅乾」，以來自紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「夏威夷豆白巧餅乾」和「燕麥葡萄乾餅乾」，以及自製開發的「椒香雞肉薄餅」，風情萬種的花椒帶來的辛辣感搭配門市首賣的啤酒更是十足暢快。高雄夢時代門市將咖啡、焙烤美味與餐酒小酌進行全方位創新融合，是星巴克又一標竿型的創新體驗。

即起至9月30日止，每周五六更延長營業時間至凌晨兩點。此外，開幕日起更推出眾多歡慶活動：

★7月10日至7月16日，社群話題延燒的魔幻美人魚星冰樂，特別再於星巴克高雄夢時代門市販售，每日限量20杯。

★即日起至7月31日止，只要顧客拍攝並於個人IG上分享最喜歡的高雄夢時代門市角落，在照片中hashtag #星巴克高雄夢時代門市，同時標註 @starbuckstw，獲選的Instagram粉絲，每人還可獲得「星巴克中杯飲料券」20張。

★即日起至8月31日活動期間，凡於星巴克高雄夢時代門市打卡“Meet Me @ Starbucks-高雄夢時代”並上傳FB或IG成功，可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱的飲料，第二杯半價優惠。

註：(1)不適用於外送外賣及預訂服務，兩杯飲料限當場一次領取。(2)優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、氮氣系列、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料、燕麥奶飲料。

★即日起至8月31日活動期間，凡購買白鯨夢想馬克杯或人魚夢想玻璃杯，即現場免費招待您中杯冰咖啡乙杯。

註：招待飲品須現場領取；數量有限，售完為止。

★即日起，單筆消費滿$ 600，贈星巴克方巾組乙組。

註：單筆發票僅限兌換乙個(組)，恕不累送。贈品數量有限，送完為止

★至7月15日止，凡顧客於高雄夢時代門市單筆消費滿1,500元，贈高雄夢時代門市限定提袋乙個；星禮程會員消費再贈高雄夢時代門市限定明信片乙張。

註：單筆發票僅限兌換乙個(組)，恕不累送。贈品數量有限，送完為止。

★7月16日起，於星巴克高雄夢時代門市憑單筆消費滿1,200元發票，即贈高雄夢時代門市限定玻璃杯乙個。

註：單筆發票僅限兌換乙個(組)，恕不累送；數量有限，送完為止。

白鯨夢想馬克杯$550(高雄夢時代門市首賣款)。圖／星巴克Starbucks提供
白鯨夢想馬克杯$550(高雄夢時代門市首賣款)。圖／星巴克Starbucks提供

人魚夢想玻璃杯$700(高雄夢時代門市首賣款)。圖／星巴克Starbucks提供
人魚夢想玻璃杯$700(高雄夢時代門市首賣款)。圖／星巴克Starbucks提供

鯨彩共舞隨行卡$150(高雄夢時代門市首賣款)。圖／星巴克Starbucks提供
鯨彩共舞隨行卡$150(高雄夢時代門市首賣款)。圖／星巴克Starbucks提供

「高雄夢時代門市」

門市地址：高雄市前鎮區中華五路789號1樓(夢時代購物中心 藍鯨館1樓)

門市電話：07-8232611

營業時間：(一~四) 11:00~22:00 (五) 11:00~22:30 (六) 10:30~22:30 (日) 10:30~22:00

(7/10-9/30每日10:00開始營運。每周五、六，延長營業時間至凌晨02:00。)

椒香雞肉薄餅$150。圖／星巴克Starbucks提供
椒香雞肉薄餅$150。圖／星巴克Starbucks提供

燕麥葡萄乾餅乾，餅乾任選兩入$75。圖／星巴克Starbucks提供
燕麥葡萄乾餅乾，餅乾任選兩入$75。圖／星巴克Starbucks提供

入夜的高雄夢時代門市與戶外區的藍色燈光相互映照別有情趣。圖／星巴克Starbucks提供
入夜的高雄夢時代門市與戶外區的藍色燈光相互映照別有情趣。圖／星巴克Starbucks提供

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