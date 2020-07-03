星巴克最潮聯名杯來了！ Starbucks X UNDEFEATED 攜手街頭潮牌限量登場 推9款螢光黑撞色隨行杯、包款

今年夏天星巴克首度與街頭潮牌UNDEFEATED合作，限量登場推出9款螢光黑撞色隨行杯、包款，全系列「螢光 x 黑」撞色視覺感強烈，將於7月14日全門市及線上門市推出限購。

受到許多街頭潮人喜愛的UNDEFEATED美國洛杉磯品牌，這回與星巴克 Starbucks 聯手推出共九款商品，有經典的雙層馬克杯、不鏽鋼杯、TOGO冷水杯，還有結合品牌聯名款的帽子、圍裙等等，霓虹螢光對比全黑背景搭配充滿未來感，線條十分俐落。

UNDEFEATED 雙層馬克杯，售價$850。容量12OZ。圖／星巴克Starbucks提供

UNDEFEATED不鏽鋼杯，售價$950。容量16OZ。圖／星巴克Starbucks提供

UNDEFEATED 不鏽鋼水瓶，售價$1,400。 容量20OZ。圖／星巴克Starbucks提供

UNDEFEATED 不鏽TOGO 冷水杯，售價$900。容量16OZ。圖／星巴克Starbucks提供

限購辦法，商品上市當日，指定UNDEFEATED + STARBUCKS聯名商品請直接至櫃台結帳購買，每位顧客每次結帳每款商品“各”限購1個，7/15起不受此限，商品銷售數量以各門市現場庫存為主，售完為止，並且需特別留意的是，車道型門市的車道服務不接受排隊購買、聯名商品無法提供換貨服務(僅能退貨)。

Starbucks X UNDEFEATED聯名商品限購

上市時間：2020/7/14當日各門市營業開始時間。線上門市7/14凌晨零時同步銷售。

UNDEFEATED 帽子，售價$400。圖／星巴克Starbucks提供

UNDEFEATED 包兩件組，售價$700。圖／星巴克Starbucks提供

UNDEFEATED 提袋，售價$680。圖／星巴克Starbucks提供

UNDEFEATED 筆記本，售價$600。圖／星巴克Starbucks提供

UNDEFEATED 圍裙，售價$850。圖／星巴克Starbucks提供

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