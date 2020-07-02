星巴克「三倍券」振興來了！「全品項9折」長達半年、還送「買一送一」券

振興三倍券7月1日起正式上路，開放預購首日就有超過數十萬民眾申請，各大旅遊、美食業者也紛紛部署推出振興優惠方案。星巴克配合三倍券措施，推出長達半年的「星巴克咖啡振興時光」優惠活動，不只有全品項9折優惠，還有買一送一的振興時光。 星巴克「杏仁豆腐巧克力咖啡」新口味將於7月8日上市。 圖／星巴克

星巴克「咖啡振興時光」優惠首波祭出「買一送一」活動，凡於7月1日至7月7日在7-ELEVEN預購紙本三倍券，完成繳費即可獲得「星巴克美式咖啡好友分享券」乙張，憑此券至全台星巴克門市可享美式咖啡好友分享乙次，購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的美式咖啡，其中一杯由星巴克招待（星巴克門市兌換期間：2020/7/1-2020/7/9）。

除此之外，於7月15日至7月17日連三天以紙本三倍券到店單筆消費，再加碼送「全品項買一送一優惠券」乙張；另外從7月15日至12月31日，凡使用紙本三倍券到店消費，即可享有全品項9折的優惠(部分特殊商品、服務性商品、隨行卡及其儲值除外)，咖啡控、甜點控長達半年的優惠錯過不再！

星巴克6月才剛推出「芝麻杏仁豆腐星冰樂」新口味，一款融合台灣特色的飲品，以芝麻與杏仁豆腐兩者的結合，感受芝麻醬在星冰樂中的風味與層次，一上市就賣翻，這回加碼於7月8日再推新口味「杏仁豆腐巧克力咖啡」，增添咖啡、巧克力香氣的杏仁豆腐品飲品勢必又要掀起一波搶喝熱潮。

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