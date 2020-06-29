今明兩天！星巴克6月黑咖啡「買一送一」尾聲　加碼超商端午收假咖啡優惠

端午連假結束迎來Monday Blue，來杯開工咖啡療癒自己吧！星巴克6月最後一波「黑咖啡happy hour」為即日起至6/30，活動期間的10:00到14:00到店，單筆購買兩杯相同容量/風味/冰熱的指定黑咖啡系列飲料，即可享買一送一優惠。

黑咖啡優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

優惠品項依各門市現貨為準，機場管制區內門市及車道服務不參與「黑咖啡happy hour」活動。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

除了星巴克，萊爾富即日早上10點起至6/30推出Hi Café「啡買不可」指定咖啡限時優惠，精選12項Hi Café商品組合，最低下殺52折起。其中無咖啡不歡的人可考慮到雲端超商App內「啡買不可」館，購買大杯冰或熱拿鐵咖啡，95杯原價5225元、優惠價2717元，現省2508元，咖啡兌換期限更長達2年，讓大家得以喝飽喝滿或轉送皆可。截至6/30為止，Hi Café大杯美式咖啡或拿鐵同品項買3送3仍同步進行中。

另外，OKmart的OK Café也推出6/29一日限定活動，當天到店可享不限冰熱的大杯「香蕉歐蕾」買1送1、經典款大杯美式咖啡、拿鐵買2送2。若使用悠遊卡或悠游付購買大杯美式咖啡或拿鐵，同品項第2杯只需1元超低價，咖啡控絕對不要錯過！

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