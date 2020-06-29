聽新聞
test
0:00 / 0:00
今明兩天！星巴克6月黑咖啡「買一送一」尾聲 加碼超商端午收假咖啡優惠
端午連假結束迎來Monday Blue，來杯開工咖啡療癒自己吧！星巴克6月最後一波「黑咖啡happy hour」為即日起至6/30，活動期間的10:00到14:00到店，單筆購買兩杯相同容量/風味/冰熱的指定黑咖啡系列飲料，即可享買一送一優惠。
黑咖啡優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。
除了星巴克，萊爾富即日早上10點起至6/30推出Hi Café「啡買不可」指定咖啡限時優惠，精選12項Hi Café商品組合，最低下殺52折起。其中無咖啡不歡的人可考慮到雲端超商App內「啡買不可」館，購買大杯冰或熱拿鐵咖啡，95杯原價5225元、優惠價2717元，現省2508元，咖啡兌換期限更長達2年，讓大家得以喝飽喝滿或轉送皆可。截至6/30為止，Hi Café大杯美式咖啡或拿鐵同品項買3送3仍同步進行中。
另外，OKmart的OK Café也推出6/29一日限定活動，當天到店可享不限冰熱的大杯「香蕉歐蕾」買1送1、經典款大杯美式咖啡、拿鐵買2送2。若使用悠遊卡或悠游付購買大杯美式咖啡或拿鐵，同品項第2杯只需1元超低價，咖啡控絕對不要錯過！
延伸閱讀：
．尋找「料++」！3字同音「爆量楊枝甘露」連7天免費喝 加碼88折優惠
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言