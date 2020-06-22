今明兩天！星巴克「買一送一」爽喝黑咖啡，加碼冷萃咖啡免費送活動

咖啡控們準備出發！星巴克「黑咖啡happy hour」即日起開跑，首波截至6/23，而最後一場則為6/29至6/30。活動當日10:00到14:00到店購買兩杯容量、風味及冰熱皆相同的指定黑咖啡系列飲料，即可享買一送一優惠。黑咖啡優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

而6/25至6/30為止，凡到店購買單價400元以上的咖啡用品，可獲贈中杯冷萃咖啡一杯，飲料可累送，消費兩個符合金額的咖啡用品即贈兩杯，以此類推。

另外LINE好友限定活動同步進行中，已加入星巴克LINE帳號的粉絲，即日起截至7/5期間可透過LINE帳號指定入口邀請親友一起加入，對方成功加入後，邀請人即可獲得「第二杯半價」優惠券，每人至多獲得兩張。提醒大家於7/5晚間20:00前到店兌換，選購兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料即能享優惠。

延伸閱讀：

．星巴克「小熊透明水瓶」撩撥少女心！倒牛奶變身北極熊，超萌百變樣貌由你決定

．6月最新「星巴克買一送一」！限定4天喝爆黑咖啡，星冰樂新品+芒果奶蓋蛋糕必吃