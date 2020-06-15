6月最新「星巴克買一送一」！限定4天喝爆黑咖啡，星冰樂新品+芒果奶蓋蛋糕必吃

星巴克粉絲引頸長盼的6月份全新買一送一日期出爐啦！這次一併推出了多項限定優惠活動和新品，大家跟著一起往下看，在對的時間出發就對啦！

1.黑咖啡happy hour買一送一：6/22、6/23、6/29、6/30

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克推出限定4日的「黑咖啡happy hour」，凡是於6/22至6/23、6/29至6/30期間，當日10:00到14:00到店單筆購買兩杯相同容量/風味/冰熱的指定黑咖啡系列飲料，即可享買一送一優惠。黑咖啡優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2.夏日購物派對：6/19

星巴克今年第二波夏日購物派對將於6/19舉行，活動當天到店可享85折優惠，飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外。值得注意的是，只要單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「咖啡好友分享券」一張，憑此券購買兩杯不限品項，但容量、冰熱、口味一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待。隔日起就能使用，兌換日期截至6/30。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

3.邀請LINE好友們對咖啡入座：6/19-7/5

星巴克加碼LINE還有限定活動，凡已加入星巴克LINE帳號的粉絲，於6/19至7/5活動期間成功邀請親友一起加入，即可獲大杯(含)以上飲品「第二杯半價」優惠。

4.飲料新品上市：6/17

圖／星巴克提供

新品報報！星巴克本季將於6/17新推一系列飲食新品，飲料主打充滿台味的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」及升級版的「柚子風味冷萃咖啡」。其中走懷舊路線的星冰樂口味，能喝得到杏仁豆腐滑順的口感，添上芝麻醬香氣大大加分。柚子風味冷萃咖啡則延續之前的薄荷柚子風味，清香酸甜的口味可作為最新消暑聖品。

圖／星巴克提供

除了飲品，甜點中也有吸睛的芒果奶蓋蛋糕，以海綿蛋糕為主體，內餡嚴選高雄六龜特產「金煌芒果」，夾入卡士達醬搭配新鮮芒果，最後在淋上鮮奶油，豐富層次太幸福！另外抹茶奶油增量的「厚抹茶千層薄餅」，以及融入貝禮詩奶酒的「竹炭巧克力奶酒千層薄餅」亦是下午茶的好選擇，內行粉絲必衝啦！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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