星巴克「小熊透明水瓶」撩撥少女心！倒牛奶變身北極熊，超萌百變樣貌由你決定

星巴克每季會在各國獨家推出限定杯款，漂亮的設計每每都引發搶購潮。繼「星巴克玻璃牛奶杯」後，近期中國星巴克又有款「透明小熊水瓶」備受熱議，頭頂墨西哥帽的熊熊樣子偏呆萌，倒入不同飲料還可立馬變身，簡直太生火！

圖／擷取自小紅書

話題性爆表的「小熊透明水瓶」為玻璃水瓶，外型以星巴克Bearista熊熊造型打造，頭上還戴著特色帽子、手拿經典星巴克杯子，整體外觀就是大寫的可愛！最特別的是，全透明的玻璃杯身讓大家可成為熊熊專屬設計師，只要倒入不同顏色的飲料就能來場變裝秀。像是倒入牛奶變北極熊，喜歡泰迪熊或棕熊可倒入巧克力牛奶、咖啡等，即使來個漸層彩色造型都超級搭！

圖／擷取自小紅書

「小熊透明水瓶」6/9起在中國星巴克限量販售，開賣後立馬成為熱門必買，也順勢成為小紅書上頁面洗版最大亮點。這款可承容量為503毫升，售價為229人民幣，約新台幣960元。台灣的大家趕快敲碗，期待星巴克未來也能在台上市這類型的透明水瓶吧！

圖／擷取自小紅書

圖／擷取自小紅書

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