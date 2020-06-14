雨都別有的浪漫！ 來「1997 Coffee 」喝咖啡品味人生

1997 Coffee 友善寵物咖啡館靠近信義國小這裡，不僅是放鬆心情的好去處，更是對寵物有善的店家，有些顧客帶寵物來的話，如果有需要，店內還會貼心提供免費的零嘴、尿布以及寵物專用飲用水。

不僅提供一般用餐區，大型聚會包場也可以喔！二樓有提供投影布幕可以做使用。

店狗coffee超吸睛的，毛茸茸的模樣超可愛，時不時會在客人身邊賣萌討摸~

店內主要是販售茶與咖啡以及一些輕食，價格來說最高的也才130不算太貴，而且不收服務費也不限時，只要低消一杯飲品就可以享受一整天的悠閒時光。

這居然是菜單，真讓人想不到吧。

蛋蜜咖啡

屬花式咖啡的一種，以手沖虹吸加入蛋黃調和，香濃的咖啡液與蛋汁完美融合，雖然帶點苦，但它的咖啡的香氣卻會不斷在嘴裡環繞著，一開始建議可以品嚐原味，隨後依喜好加入蜂蜜調整甜度，風味也會更柔和。

人蔘紅棗茶

外頭少見難得的茶品，燜煮後的人蔘散發獨有的香氣，加上紅棗本身帶出的甜味，讓清澈的茶湯中顯現一番韻味，雅既緻又養生 ，是女性顧客的最愛。

紅茶拿鐵

茶味醇厚、奶泡細緻綿密，入口瞬間舌頭能感受到牛奶自然的甘醇，絕對不是一般的糖可以取代的那種甜味，很好喝。

冰滴咖啡

長時間的萃取，只為留下那完美濃郁咖啡香，用嘴抿到後頭會透出微微柔和的酸味，經典又耐人尋味，值得一再品嚐。

卡布奇諾

上頭的鮮奶油擺了肉桂棒、灑上肉桂粉、刨上檸檬皮，中層的咖啡液與牛奶完美平衡喝來不苦澀，而且也因為檸檬皮本身的柑橘香，讓卡布奇諾增添清新風味，特別有意思。

牛奶草莓莓果

海綿蛋糕十分鬆軟，中間的莓果果粒吃來酸甜，上頭還有鮮奶油跟果乾，層層堆疊層次豐富，給人甜而不膩無負擔的感受。

紫菜烤蛋

一上桌就香味四溢，厚片外邊烤的非常酥，內層因為有了蛋汁加乘更為蓬鬆柔軟，紫菜與蛋看似單調的組合，卻譜出和諧美味，想來點鹹食小點就不要錯過它。

由於來的這天剛好外頭正下著雨，但待在1997 Coffee 友善寵物咖啡館聽著音樂、享受舒適的空間、配上雅緻的下午茶，多麼愜意啊！頓時覺得下雨這件事格外地詩情畫意，讓人不知不覺待了好久好久。

1997 Coffee 友善寵物咖啡館

店家地址：基隆市仁愛區愛六路22號

營業時間：11:00–21:00

平均消費：$50~130

店家電話：0224282038

粉絲專頁：https://bit.ly/2Ag84Zt





延伸閱讀>>一同探尋悠久古鎮吧！鹿港吃喝玩樂新路線，別再和人撞景點

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」