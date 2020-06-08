就是今天！星巴克祭「買一送一」慶解封，加碼最新外送獨家優惠
為歡慶台灣6/7解封日，星巴克今（6/8）祭出買一送一優惠，在全台星巴克門市皆可享有「熱情解封好友分享日」好康。只要在早上11時至晚上8時期間，到店單筆點購兩杯相同容量、風味、冰熱的飲料，即可用一杯的價格獲得兩杯飲品。提醒大家每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，且不適用於外送外賣及預訂服務。
另外，星巴克也同步釋出外送獨家優惠，即日起截至6/21，凡於foodpanda外送平台點購星巴克，只要輸入星巴克獨家優惠碼「STAR299」，點餐滿299元即可折抵70元優惠。活動數量有限，兌完為止。今天有空不如和身旁的人一起買杯喜歡的飲料，慶祝解禁新生活，但該有的防疫意識及相關措施還是不能忘記喔！
延伸閱讀：
．星巴克6月好康快筆記！限定2日「全品項85折」，加碼滿額贈買1送1券
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言