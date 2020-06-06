只有一天！星巴克6月祭「買一送一」 熱情解封好友分享日喝起來

專屬星巴克粉絲的6月好康突擊！星巴克日前在官方粉絲頁宣佈，根據指揮中心的訊息，若6/7宣布解封，將在6/8於全星巴克門市舉辦「熱情解封好友分享日」，用買一送一與大家一起歡慶好消息。

6/8活動當天早上11時至晚上8時，凡到店單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

另外星巴克限定2日的「夏日購物派對」已開跑，下一波將於6/19舉行，活動當天到店可享85折優惠，不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值。不僅如此，只要單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「咖啡好友分享券」一張，憑此券購買兩杯容量、冰熱、口味一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待。隔日起就能使用，兌換日期截至6/30。

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