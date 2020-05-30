星巴克6月好康快筆記！限定2日「全品項85折」，加碼滿額贈買1送1券

星巴克粉絲們注意啦！最新的夏日購物派對即將來襲，指定2天全門市將提供「全品項85折優惠」，雖然不適用於飲料等，但活動當天消費滿額即可獲得「咖啡好友分享券」，也算是現賺買一送一呢！尤其想要收藏星巴克限量商品及嘗鮮糕點的人，絕對別錯過啦！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克將於6/5、6/19舉辦夏日購物派對，活動當天到店可享85折優惠，不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值。不僅如此，只要單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「咖啡好友分享券」一張，憑此券購買兩杯容量、冰熱、口味一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待。隔日起就能使用，兌換日期截至6/30。

而單筆折扣後消費滿1000元，即可獲得一個「星茶造型毛巾墊」，可累贈。單日贈品數量有限，贈完為止。

活動集點路徑：進入APP首頁下方選項【連結】→【數位體驗】，開啟活動頁面。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

另外，6/1起將有全新「夏日巡禮數位活動」開跑，活動期間透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP或FB星巴克咖啡同好會頁面，進入活動網頁，完成指定活動，即可領取專屬飲料優惠。兌換期限為「優惠領取當天+2日」，期限內晚上8店前至全台門市、出示手機憑證畫面即可兌換，最後兌換日為6/16。

「咖啡好友分享券」注意事項

1.本券僅限使用乙次，兌換時需回收，不得更換現金。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。

2.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

4.兌換時不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。

5.本券逾期、影印、翻拍、汙損塗改、無法辨識均無效，毀損或遺失恕不補發。

6.活動當天，將暫停提供含飲料之糕點套餐組合(早餐/午晚餐/一般套餐/現烤與專案套餐組合)，僅提供糕點單品點購85折，優惠品項依各門市現貨為準。

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