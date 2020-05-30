星巴克6月好康快筆記！限定2日「全品項85折」，加碼滿額贈買1送1券
星巴克粉絲們注意啦！最新的夏日購物派對即將來襲，指定2天全門市將提供「全品項85折優惠」，雖然不適用於飲料等，但活動當天消費滿額即可獲得「咖啡好友分享券」，也算是現賺買一送一呢！尤其想要收藏星巴克限量商品及嘗鮮糕點的人，絕對別錯過啦！
星巴克將於6/5、6/19舉辦夏日購物派對，活動當天到店可享85折優惠，不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值。不僅如此，只要單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「咖啡好友分享券」一張，憑此券購買兩杯容量、冰熱、口味一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待。隔日起就能使用，兌換日期截至6/30。
而單筆折扣後消費滿1000元，即可獲得一個「星茶造型毛巾墊」，可累贈。單日贈品數量有限，贈完為止。
另外，6/1起將有全新「夏日巡禮數位活動」開跑，活動期間透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP或FB星巴克咖啡同好會頁面，進入活動網頁，完成指定活動，即可領取專屬飲料優惠。兌換期限為「優惠領取當天+2日」，期限內晚上8店前至全台門市、出示手機憑證畫面即可兌換，最後兌換日為6/16。
「咖啡好友分享券」注意事項
1.本券僅限使用乙次，兌換時需回收，不得更換現金。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取。
2.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
3.優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。
4.兌換時不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣及預訂服務。
5.本券逾期、影印、翻拍、汙損塗改、無法辨識均無效，毀損或遺失恕不補發。
6.活動當天，將暫停提供含飲料之糕點套餐組合(早餐/午晚餐/一般套餐/現烤與專案套餐組合)，僅提供糕點單品點購85折，優惠品項依各門市現貨為準。
延伸閱讀：
．每杯只要8元！好市多「黑咖啡」CP值超高 網讚爆：比711美式更好喝
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言