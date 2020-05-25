今明兩天快跟上！星巴克5月「買一送一」尾聲，統整5大必看優惠+新品

5月默默來到尾聲，今天為大家統整星巴克5月好消息，讓大家在最後一週，用一篇快速跟上本季新品及最新優惠！

一、5月最後一波「星光好友分享日」：5/25-5/26

即日起至5/26連續2天，凡是在下午4點至晚上8點到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，即可享買一送一優惠。每人每次至多買二送二，飲料無法寄杯、不適用於外送外賣及預訂服務。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

二、外送平台獨家優惠：5/25-6/7

星巴克針對外送平台粉絲祭出專屬優惠，即日起截至6/7，凡於Ubereats外送平台點購星巴克，只要輸入星巴克獨家序號「星享優惠」，點餐滿300即享60元優惠折抵。此外，活動期間的每周一另有限時優惠，外送平台愛好者可以隨時關注。優惠數量有限，售完為止。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

三、憑統一超商振興券2.0，享「大杯美式咖啡第二杯半價優惠」：5/6-6/2

只要有小7振興優惠券2.0，不論紙本或電子畫面形式，即日起到6/2為止，皆可在星巴克門市營業時間內，憑券兌換大杯美式咖啡第二杯半價優惠。不過提醒大家，每人每次限用一張優惠券，每張優惠券最多可兌換兩組，不適用於特選美式品項、外送外賣及預訂服務。

圖／擷取自7-11官網

另外，星巴克7-11集點活動同步進行中，還未集滿12點的人，5/31前都還可以繼續努力唷！

四、3大漸層系新品

圖／星巴克

星巴克夏季推出3款夢幻消暑新品，除了漸層風的「雲朵蜜桃冰搖茶」與「烏龍吉利抹茶那堤」，最受矚目的莫過於粉嫩的「美人魚星冰樂」。以芒果及火龍果的鮮果組合為基底，繽紛又吸睛的外觀最後放上了美人魚尾巴的巧克力，難怪一開賣就引爆搶喝熱潮，精美造型也立馬洗版IG，大家不妨趁著星光好友分享日喝爆！

五、端午節「珍奶布丁星蕨餅」&「星冰粽」

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克今年端午節推出超狂禮盒，其中推出2款星冰粽及2種口味的星蕨餅，其中首度登場的「珍珠奶茶布丁星蕨餅」消息一出，立馬成為話題中心，外層神似珍珠的外型，加上奶茶內餡及布丁顆粒，勢必成為人氣嘗鮮新品，珍奶控絕對別錯過啦！

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