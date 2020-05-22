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連續兩天星巴克買一送一！ 超夯魔幻夏季新品「美人魚星冰樂」喝起來

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克買一送一又來囉！星巴克25日和26日再度推出「星光好友分享日」，只要到店選購2杯大小、冷熱相同的飲料，星巴克將招待其中1杯，另外今夏最夢幻的飲品「魔幻美人魚星冰樂」也於近日登場，想嘗鮮的朋友趁此揪一波！

星巴克「魔幻美人魚星冰樂」。 圖／星巴克
星巴克「魔幻美人魚星冰樂」。 圖／星巴克

星巴克夏季新品「魔幻美人魚星冰樂」已於本月20日全台門市上架，以芒果配上火龍果的混搭滋味為基底，上頭頂著一朵口味濃郁的鮮奶油，撒上繽紛又帶有微微酸甜的藍莓粉，最後以美人魚尾巴巧克力作為整體視覺焦點，超夢幻的飲品讓人第一眼就愛上。 

5月最後一波「星巴克買一送一」快把握！於5/25、5/26連續兩天推出星光好友分享日，於活動當日下午16:00至晚間20:00期間，只要來店購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，即可享有星巴克買一送一優惠。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星光好友分享日

活動時間：2020/5/25、5/26

活動規範：活動當日16:00~20:00購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

2、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3、優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。惟顧客可將本優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

4、不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他門市(洄瀾、花蓮和平)及車道服務。

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