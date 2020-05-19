咖啡買一送一、餐點折扣！西雅圖祭出「老饕分享券」 24款優惠可盡享到6月

咖啡控們出動啦！西雅圖咖啡近期祭出「老饕分享券」，提供24種振興優惠，讓大家截至6月底都能任選折扣使用，省省荷包。

圖／西雅圖極品咖啡官網

西雅圖咖啡優惠券中，餐點類優惠主要分為晨間及午後時段，像是點購任一早餐套餐可免費獲得一顆水煮蛋，而午後最吸睛的莫過於「指定咖啡買一送一」。只要單點兩杯價值180元的冰防彈咖啡，或大杯美式咖啡，等於現賺一杯。另外還有點購任一主廚推薦，即享有一杯美式咖啡；99元可購得一份原價130元的燻雞、鮪魚貝果等。

圖／西雅圖極品咖啡官網

即日起截至6/30為止，只要在活動期間出示紙本或電子「老饕分享券」，即可兌換指定優惠。不過提醒大家，每格優惠券單筆消費限用一次、每份餐點限用乙張，且無法與其他優惠併用喔！

圖／西雅圖極品咖啡-Barista咖灰鸚家族

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