每杯只要8元！好市多「黑咖啡」CP值超高 網讚爆：比711美式更好喝
咖啡控荷包省起來！美式賣場好市多販售多款大份量及高CP值的商品，每每推出都成話題焦點。日前就有會員眼尖發現了一款售價329元黑咖啡，內含40小包的咖啡粉，代表平均每杯咖啡只要8元，更稱讚比711美式平價好喝，超值價位引爆熱議。
有網友近日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中推薦一款冷泡咖啡濾泡包，每次可沖泡500ML，每杯平均只要超低價8元，就能喝到甘醇黑咖啡。貼文一出，網友一片好評，紛紛留言： 「這價格很優，對長期有喝黑咖啡的人是福音」、「便宜，好喝，不酸」、「已經下手，我一包泡900cc也不會太淡，會再回購的商品」、「晚上睡前可泡好放冰箱，早上上班就能帶出門超級方便」。
原PO分享簡易的沖泡方式，表示採用常溫水沖泡後，放入冰箱冷藏4小時即可；也可選擇濾掛網熱泡後，加冰塊冷卻稀釋。他形容咖啡味道不酸不苦、有醇味，「這款泡好直接是大冰美」。評價高又便宜，小資咖啡控不買爆絕對可惜啊！
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