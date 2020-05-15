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早午餐買一送一！奎克咖啡插旗台北內湖，推「換名片送冰滴咖啡」到6月底衝了
超人氣咖啡專賣店「奎克咖啡」歡慶4歲生日，於4月份時推出咖啡買一送一、送冰滴咖啡的促銷活動令人直呼大手筆，這回慶祝全台第4間分店插旗台北內湖，再推早午餐買一送一的超狂促銷，還加碼祭出換名片冰滴咖啡免費喝的活動，咖啡控一定要把握。
源自高雄的黑浮咖啡2016年初推出第二咖啡品牌「Cuiqu奎克咖啡」，主打選用世界頂級莊園咖啡豆，堅持新鮮烘焙，每一杯咖啡皆現磨現沖，將最好的呈現給消費者；除了咖啡好喝之外，店面裝潢更是好拍，以北歐黑白色系風格裝點門面，商品也能瞧見舒適的粉藍點綴，是近年來不少網友熱推的人氣咖啡專賣店之一。
奎克咖啡全台第4家分店本月15日插旗台北內湖區，即日起至5月17日推原價230元的「費城牛肉熱壓丹麥起司早午餐」買一送一的活動；另外，到6月底前，光顧內湖瑞光店消費不限金額並交換名片乙張，即可享有免費冰滴咖啡一瓶 （價值$160）。
由於疫情影響不少商家紛紛推出外帶餐飲服務，奎克咖啡也大方祭出相關優惠措施，單筆消費滿300元即享外帶餐點8折優惠。內湖上班族近期路過奎克咖啡，千萬別錯過一波波的好康優惠喲。
奎克咖啡門市資訊
台北忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄8號
台北瑞光店：台北市內湖區瑞光路583巷29號
台中公益店：台中市南屯區公益路二段532號
高雄博愛店：高雄市左營區博愛二路236號
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