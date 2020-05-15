聽新聞
test
0:00 / 0:00

早午餐買一送一！奎克咖啡插旗台北內湖，推「換名片送冰滴咖啡」到6月底衝了

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
奎克咖啡全台第4家分店插旗內湖，推換名片送冰滴咖啡的優惠活動。 圖／奎克咖啡
奎克咖啡全台第4家分店插旗內湖，推換名片送冰滴咖啡的優惠活動。 圖／奎克咖啡

超人氣咖啡專賣店「奎克咖啡」歡慶4歲生日，於4月份時推出咖啡買一送一、送冰滴咖啡的促銷活動令人直呼大手筆，這回慶祝全台第4間分店插旗台北內湖，再推早午餐買一送一的超狂促銷，還加碼祭出換名片冰滴咖啡免費喝的活動，咖啡控一定要把握。

圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡
圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡

源自高雄的黑浮咖啡2016年初推出第二咖啡品牌「Cuiqu奎克咖啡」，主打選用世界頂級莊園咖啡豆，堅持新鮮烘焙，每一杯咖啡皆現磨現沖，將最好的呈現給消費者；除了咖啡好喝之外，店面裝潢更是好拍，以北歐黑白色系風格裝點門面，商品也能瞧見舒適的粉藍點綴，是近年來不少網友熱推的人氣咖啡專賣店之一。

奎克咖啡全台第4家分店本月15日插旗台北內湖區，即日起至5月17日推原價230元的「費城牛肉熱壓丹麥起司早午餐」買一送一的活動；另外，到6月底前，光顧內湖瑞光店消費不限金額並交換名片乙張，即可享有免費冰滴咖啡一瓶 （價值$160）。

由於疫情影響不少商家紛紛推出外帶餐飲服務，奎克咖啡也大方祭出相關優惠措施，單筆消費滿300元即享外帶餐點8折優惠。內湖上班族近期路過奎克咖啡，千萬別錯過一波波的好康優惠喲。　

奎克咖啡門市資訊

台北忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄8號

台北瑞光店：台北市內湖區瑞光路583巷29號

台中公益店：台中市南屯區公益路二段532號 

高雄博愛店：高雄市左營區博愛二路236號

圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡
圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡

延伸閱讀：

怕胖又想吃永和豆漿？最不推薦的「宵夜排行榜」，筆記關鍵吃法睡前也能爽吃

台韓調酒比一比！網紅實測「10款簡易創意調酒」 番茄汁+啤酒竟然超好喝？

咖啡 早午餐 上班族 拿鐵

相關新聞

早午餐買一送一！奎克咖啡插旗台北內湖，推「換名片送冰滴咖啡」到6月底衝了

超人氣咖啡專賣店「奎克咖啡」歡慶4歲生日，於4月份時推出咖啡買一送一、送冰滴咖啡的促銷活動令人直呼大手筆，這回慶祝全台第4間分店插旗台北內湖，再推早午餐買一送一的超狂促銷，還加碼祭出拿名片冰滴咖啡免費喝的活動，咖啡控一定要把握。

日推特爆紅「星巴克牛奶盒玻璃杯」 可愛造型網友直呼：好想要！

星巴克的品牌形象良好，許多咖啡愛好者都因其咖啡品質與服務態度而選擇星巴克。除了咖啡之外，星巴克所出的周邊像是馬克杯、隨行杯或保溫瓶等，也都是大家會關注的項目之一，每每一推出就造成搶購熱潮。近期星巴克於中國推出一款復刻版「牛奶盒造型的玻璃杯」，被眼尖的日本女網友放上推特分享求代購，可愛的造型立刻引起網友熱議，紛紛表示：「超～想～要！」

今天開始！連3天「星巴克買一送一」，加碼2大外送平台「醇濃抹茶那堤」優惠

咖啡控每月優惠喝不停！星巴克推出連續3天、不限時段的「買一送一」優惠，即日起只要到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱的黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。而Uber Eats及foodpanda用戶也有

星巴克5月最新「買一送一」！限定3天黑咖啡好友分享日，優惠加碼整個月喝個過癮

咖啡控每月好康持續更新！繼上週推出全品項外帶買一送一後，星巴克再度加碼全新2大優惠，趕快筆記起來喝爆吧！ 一、黑咖啡好友分享日：5/13（三）-5/15（五） 星巴克本次新推「黑咖啡好友分享日

今明兩天收假小確幸！星巴克5月推外帶「買一送一」，加碼母親節外送平台優惠

勞動節連假剛結束，星巴克新推5月首波買一送一，配合防疫將人氣「星光好友分享日」變身「安心外帶好友分享日」，讓大家健健康康享外帶優惠。即日起（5/4）至5/5的早上11點至晚上8點，凡到店外帶原價購買兩

整個5月指定套餐「買一送一」！伯朗咖啡館超狂3大好康接力，新增品項快吃爆

繼4月限時好康，伯朗咖啡館5月再度祭出全新優惠接力，即日起截至月底，每天可享早餐均一價99元、指定午晚餐套餐「買一送一」，另外平日也釋出系列飲品買一送一活動，讓大家吃好喝滿！ 伯朗推出長達一個月

今明兩天快喝爆！星巴克4月「買一送一」尾聲，加碼5/1全品項第二杯半價

星巴克4月份最後一波「星光好友分享日」來襲！只要在4/27及4/28活動期間、下午4點到晚上8點到店，點購兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待！每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

咖啡控最強好康懶人包！星巴克聯手711「買一送一」爽喝到6月、85度C新品防疫優惠全都有

咖啡控的專屬好康號外來襲！近期持續有各業者推出新品及優惠，今天為大家簡單整理4大品牌的活動，讓大家不論有事出外還是在家喝，皆有特定優惠可選擇。 一、星巴克：7-11集點／foodpanda外送買

400次咖啡太夯！鹿角巷「401次咖啡奶霜系列」新口味　加碼「第二杯1元」1日限定

韓國紅翻天的「400次咖啡」席捲全台，讓不少民眾紛紛加入DIY「400次咖啡」的行列，台灣人氣手搖飲鹿角巷跟上這股熱潮，推出全新「401次咖啡奶霜系列」新口味，加碼再推「第二杯1元」優惠，手搖飲控準備衝一波！

挺台灣二度零確診！全家便利商店App商品預售「一日限定指定咖啡第二杯0元」

台灣新冠肺炎疫情今天（4月16日）再傳好消息，疫情指揮中心公布再度零確診，為了感謝台灣防疫英雄及全體民眾集體努力的防疫成...

伯朗咖啡限時優惠！早餐99元、午晚套餐「買一送一」

伯朗咖啡館即日起至4月30日推出早餐套餐均一價99元、指定午晚套餐買一送一，讓消費者有感省錢；還有咖啡豆/濾掛咖啡/沖泡...

4月壽星衝了！奎克咖啡送「冰滴拿鐵」1日限定，咖啡買一送一到4/30

超人氣咖啡專賣店「奎克咖啡」歡慶4歲生日，於整個4月推身分證對對碰活動，這回優惠再加碼，祭出消費不限金額免費贈160元冰滴拿鐵，限定4月壽星喔，各位還不快點tag身邊的4月壽星！

熱門新聞

好市多浮誇新品「整隻雞腿泡麵」 網讚：圖文相符耶！

水煮花椰菜難吃？ 老饕傳授「主廚級食譜」：根本人間極品

自製豪華炸雞桶！超狂裝法現省300元 網讚：生活智慧王

花上千元買和牛回家首煎失敗 老饕分享美味料理秘訣

好市多一肉乾被罵爆「連狗都不吃」 內行曝正確吃法

限時44天！韓國八色烤肉「599元吃到飽」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。