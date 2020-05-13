今天開始！連3天「星巴克買一送一」，加碼2大外送平台「醇濃抹茶那堤」優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

咖啡控每月優惠喝不停！星巴克推出連續3天、不限時段的「買一送一」優惠，即日起只要到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱的黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。而Uber Eats及foodpanda用戶也有福啦，星巴克同步推出「醇濃抹茶那堤」第二杯半價優惠，讓抹茶控在家也能爽喝一波。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克官網
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克官網

星巴克全新推出「黑咖啡好友分享日」，即日起至5/15活動期間，只要到店點購兩杯相同容量、風味、冰熱的美式/特選美式/每日精選/冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡系列，即可享買一送一優惠。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

圖／擷取自星巴克官網
圖／擷取自星巴克官網

另外，為歡慶外送平台新上線，即日起到5/24為止，凡於UberEats或foodpanda點購兩杯容量/冰熱皆一致的「醇濃抹茶那堤」，即可享第二杯半價優惠，喝到嚴選日本純抹茶，融合鮮奶打造而成的濃郁抹茶飲品。除此，星巴克聯手7-11的集點活動仍在進行中，這個5月別忘了買杯飲品犒賞自己，補充體力繼續奮鬥！

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