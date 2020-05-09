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星巴克5月最新「買一送一」！限定3天黑咖啡好友分享日，優惠加碼整個月喝個過癮

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克官網
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克官網

咖啡控每月好康持續更新！繼上週推出全品項外帶買一送一後，星巴克再度加碼全新2大優惠，趕快筆記起來喝爆吧！

一、黑咖啡好友分享日：5/13（三）-5/15（五）

星巴克本次新推「黑咖啡好友分享日」，5/13至5/15活動期間，只要到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱的黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。黑咖啡優惠品項包含美式/特選美式/每日精選/冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡系列，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

二、擁抱初夏第二杯半價：5/11（一）-5/12（二）

在黑咖啡系列買一送一前，週一和週二也特別祭出第二杯半價活動，在5/11至5/12到店購買兩杯大杯(含)以上，容量、風味、冰熱一致的飲料，皆可享第二杯半價優惠，每人每次同樣至多兩組！

三、星巴克7-11集點

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

若連續5個平日都喝不夠，星巴克還有持續進行中的買一送一活動！星巴克聯手統一超商推出「集點兌換買一送一」，即日起到5/31為止，在7-11單筆購物滿50元即可得1點，只要集滿12點並在兌換期限內前往星巴克門市，就能憑券換取「星巴克好友分享優惠」乙次！好友分享優惠兌換截至6/4，每日營業時間起至當晚8點止，別忘了遵照券面上兌換期限，爽喝買一送一哦！

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