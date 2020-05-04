今明兩天收假小確幸！星巴克5月推外帶「買一送一」，加碼母親節外送平台優惠

勞動節連假剛結束，星巴克新推5月首波買一送一，配合防疫將人氣「星光好友分享日」變身「安心外帶好友分享日」，讓大家健健康康享外帶優惠。即日起（5/4）至5/5的早上11點至晚上8點，凡到店外帶原價購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯將由星巴克招待，咖啡控絕對要喝爆！

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

另外，因應母親節，星巴克日前也推出外送平台優惠，活動期間於外送平台UberEats或foodpanda，點購「咖啡隨行外帶盒」即贈送一包「星巴克辣味洋芋片」及「咖啡焦糖風味星巴克脆米星」，讓咖啡控們在家裡與家人一起享用！數量有限，售完為止，大家千萬別錯過啦！

安心外帶好友分享日 注意事項

1.本活動僅適用到店外帶，但不適用於車道服務、外送外賣及預訂服務。

2.每人每次或每車至多買二送二，飲料限當場一次領取。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。惟顧客可將本優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元，以此類推)。

4.不參與活動優惠之門市包含機場管制區內門市及洄瀾、花蓮和平門市。

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