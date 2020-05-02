整個5月指定套餐「買一送一」！伯朗咖啡館超狂3大好康接力，新增品項快吃爆

繼4月限時好康，伯朗咖啡館5月再度祭出全新優惠接力，即日起截至月底，每天可享早餐均一價99元、指定午晚餐套餐「買一送一」，另外平日也釋出系列飲品買一送一活動，讓大家吃好喝滿！

半熟蛋照燒豬肉丼飯午晚套餐買一送一。圖／伯朗咖啡館提供

伯朗推出長達一個月的餐點優惠，即日起截至5/31，只要在早上11點至下午2點、傍晚5點至各店供餐時間為止，到店點購任兩份指定午晚套餐，即可享買一送一特價。品項除了有3款熱銷菜色「半熟蛋肉醬義大利麵」、「半熟蛋直火牛肉丼飯」、「半熟蛋照燒豬肉丼飯」，本次也新增人氣「半熟蛋奶油培根義大利麵」，共4種正餐選項讓大家填飽肚子。

伯朗咖啡館早餐套餐均一價99元，站前、徐匯、長庚四、華泰名品城、傳藝、宜蘭新月不配合。城堡一、城堡二、員山、礁溪假日不配合；南港店、小巨蛋店遇活動日不配合活動。圖／伯朗咖啡館提供

另外伯朗也推出早餐99元超值價格，從花生醬起士牛總匯三明治、照燒豬總匯三明治、鮪魚玉米總匯三明治、火腿燕麥雜糧堡、烤雞肉蔬活堡及鮮蔬蛋堡中六選一，搭配附餐飲品柳橙汁、紅茶、綠茶、本日咖啡四選一，用組合價99元，補充一日之晨的精力。

圖／MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官方粉絲團

除了餐點優惠，伯朗即日起的每週二至週四，同步推出楓糖系列的冰咖啡與拿鐵買一送一，每週2日及每週五卡友日也開放卡友們全時段、不限同品項的買一送一活動，平日的飲品優惠別錯過啦！

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