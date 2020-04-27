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錢櫃無情火 無良業者怎麼賠這些青春？

今明兩天快喝爆！星巴克4月「買一送一」尾聲，加碼5/1全品項第二杯半價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克4月份最後一波「星光好友分享日」來襲！只要在4/27及4/28活動期間、下午4點到晚上8點到店，點購兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待！每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

而截至4/28，還有外送平台專屬優惠，正與星光好友分享日同步進行。活動期間於foodpanda選購兩杯相同容量及風味的「經典特調冷萃咖啡」，即可以買一送一價格購入囉！

此外，為了迎接即將來臨的勞動節，星巴克也特別推出「擁抱勞動節」活動，只要在5/1當天，到店購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味及冰熱的飲料，就可享第二杯半價優惠。每人每次至多兩組，且不適用於外送外賣及預訂服務，大家趕緊把握限時好康，今天就出發喝一波吧！

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