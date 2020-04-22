咖啡控最強好康懶人包！星巴克聯手711「買一送一」爽喝到6月、85度C新品防疫優惠全都有

咖啡控的專屬好康號外來襲！近期持續有各業者推出新品及優惠，今天為大家簡單整理4大品牌的活動，讓大家不論有事出外還是在家喝，皆有特定優惠可選擇。

一、星巴克：7-11集點／foodpanda外送買一送一

星巴克粉絲們有福啦！除了星光好友分享日，星巴克聯手統一超商推出「集點兌換買一送一優惠」，即日起到5/31為止，在7-11單筆購物滿50元即可得1點，集滿12點只要在兌換期限內前往星巴克門市，可憑券換取「星巴克好友分享優惠」乙次！好友分享優惠兌換截至6/4，每日營業時間起至當晚8點止，提醒大家記得遵照券面上兌換期限，就能買一送一喝個過癮啦！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

另外，星巴克聯手foodpanda外送平台的優惠也已同步開跑。即日起至4/28，只要在foodpanda點購兩杯相同容量、風味的「經典特調冷萃咖啡」，其中一杯由星巴克招待，宅在家也能喝個過癮！

二、全家：單品咖啡買一送一／咖啡全品項第二杯七折

圖／全家FamilyMart

全家便利商店近期推出APP商品限定預售優惠，4/24前早上10點鎖定全家APP，購買中杯同品項「冰單品美式、拿鐵」即可用一杯的價格獲得兩杯。會員每日限購一組，兌換期限至6/30，千萬別錯過啦！此外，全家也加碼推出不限品項的優惠，4/22-5/19期間可享咖啡全品項第二杯七折優惠，咖啡控喝起來！

三、85度C「400次焦糖咖啡」醫護人員買一送一

85度C推出最夯話題新品「400次焦糖咖啡」將在5/7於全台門市上市，但日前已搶先於指定門市開賣。

圖／85度C

為了感謝位居前線的醫護人員，85度C特別推出防疫優惠，醫護人員在5/1-5/3活動期間可憑相關證件，至首賣的21家直營門市，享有「400次焦糖咖啡」買一送一！全台上市後，醫護人員則可憑證在一個月內享85折優惠，辛苦的防疫工作者別忘了買杯咖啡慰勞自己喔！

四、奎克咖啡 咖啡品項／烏克力力買一送一

早在月初，歡慶四週年的奎克咖啡已推出連續一個月的「咖啡買一送一活動」，只要身份證有「0、4、9」三碼，4/30前到店即可享「同品項買一送一」。

圖／cuiqu coffee 奎克咖啡

不僅如此，店內人氣巧克力冰沙「烏克力力」也已重新回歸，巧克力控趕快加入奎克咖啡的LINE好友，即可獲取「烏克力力買一送一」優惠券，截至5/3為止都可憑券享內用或外帶的買一送一優惠，超值優惠太爽啦！

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