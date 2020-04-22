快訊

直播／我今增1例確診…為敦睦艦隊實習生 總累積達426病例

疫情升高！澎湖宣布「全縣外出戴口罩」至5/13：違者罰3000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

咖啡控最強好康懶人包！星巴克聯手711「買一送一」爽喝到6月、85度C新品防疫優惠全都有

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、85度C
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)85度C

咖啡控的專屬好康號外來襲！近期持續有各業者推出新品及優惠，今天為大家簡單整理4大品牌的活動，讓大家不論有事出外還是在家喝，皆有特定優惠可選擇。

一、星巴克：7-11集點／foodpanda外送買一送一

星巴克粉絲們有福啦！除了星光好友分享日，星巴克聯手統一超商推出「集點兌換買一送一優惠」，即日起到5/31為止，在7-11單筆購物滿50元即可得1點，集滿12點只要在兌換期限內前往星巴克門市，可憑券換取「星巴克好友分享優惠」乙次！好友分享優惠兌換截至6/4，每日營業時間起至當晚8點止，提醒大家記得遵照券面上兌換期限，就能買一送一喝個過癮啦！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

另外，星巴克聯手foodpanda外送平台的優惠也已同步開跑。即日起至4/28，只要在foodpanda點購兩杯相同容量、風味的「經典特調冷萃咖啡」，其中一杯由星巴克招待，宅在家也能喝個過癮！

二、全家：單品咖啡買一送一／咖啡全品項第二杯七折

圖／全家FamilyMart
圖／全家FamilyMart

全家便利商店近期推出APP商品限定預售優惠，4/24前早上10點鎖定全家APP，購買中杯同品項「冰單品美式、拿鐵」即可用一杯的價格獲得兩杯。會員每日限購一組，兌換期限至6/30，千萬別錯過啦！此外，全家也加碼推出不限品項的優惠，4/22-5/19期間可享咖啡全品項第二杯七折優惠，咖啡控喝起來！

三、85度C「400次焦糖咖啡」醫護人員買一送一

85度C推出最夯話題新品「400次焦糖咖啡」將在5/7於全台門市上市，但日前已搶先於指定門市開賣。

圖／85度C
圖／85度C

為了感謝位居前線的醫護人員，85度C特別推出防疫優惠，醫護人員在5/1-5/3活動期間可憑相關證件，至首賣的21家直營門市，享有「400次焦糖咖啡」買一送一！全台上市後，醫護人員則可憑證在一個月內享85折優惠，辛苦的防疫工作者別忘了買杯咖啡慰勞自己喔！

四、奎克咖啡 咖啡品項／烏克力力買一送一

早在月初，歡慶四週年的奎克咖啡已推出連續一個月的「咖啡買一送一活動」只要身份證有「0、4、9」三碼，4/30前到店即可享「同品項買一送一」

圖／cuiqu coffee 奎克咖啡
圖／cuiqu coffee 奎克咖啡

不僅如此，店內人氣巧克力冰沙「烏克力力」也已重新回歸，巧克力控趕快加入奎克咖啡的LINE好友，即可獲取「烏克力力買一送一」優惠券，截至5/3為止都可憑券享內用或外帶的買一送一優惠，超值優惠太爽啦！

延伸閱讀：

珍珠奶茶買一送一！翰林茶館推超狂「防疫優惠」 連續40天讓一線人員喝個過癮

全家大放送！推60項商品「振興優惠券」買一送一、第二件10元快下載

相關新聞

咖啡控最強好康懶人包！星巴克聯手711「買一送一」爽喝到6月、85度C新品防疫優惠全都有

咖啡控的專屬好康號外來襲！近期持續有各業者推出新品及優惠，今天為大家簡單整理4大品牌的活動，讓大家不論有事出外還是在家喝，皆有特定優惠可選擇。 一、星巴克：7-11集點／foodpanda外送買

400次咖啡太夯！鹿角巷「401次咖啡奶霜系列」新口味　加碼「第二杯1元」1日限定

韓國紅翻天的「400次咖啡」席捲全台，讓不少民眾紛紛加入DIY「400次咖啡」的行列，台灣人氣手搖飲鹿角巷跟上這股熱潮，推出全新「401次咖啡奶霜系列」新口味，加碼再推「第二杯1元」優惠，手搖飲控準備衝一波！

挺台灣二度零確診！全家便利商店App商品預售「一日限定指定咖啡第二杯0元」

台灣新冠肺炎疫情今天（4月16日）再傳好消息，疫情指揮中心公布再度零確診，為了感謝台灣防疫英雄及全體民眾集體努力的防疫成...

伯朗咖啡限時優惠！早餐99元、午晚套餐「買一送一」

伯朗咖啡館即日起至4月30日推出早餐套餐均一價99元、指定午晚套餐買一送一，讓消費者有感省錢；還有咖啡豆/濾掛咖啡/沖泡...

4月壽星衝了！奎克咖啡送「冰滴拿鐵」1日限定，咖啡買一送一到4/30

超人氣咖啡專賣店「奎克咖啡」歡慶4歲生日，於整個4月推身分證對對碰活動，這回優惠再加碼，祭出消費不限金額免費贈160元冰滴拿鐵，限定4月壽星喔，各位還不快點tag身邊的4月壽星！

今明兩天衝一波！星巴克4月「首波買一送一」別錯過、新推母親節預購再送買一送一券

4月中旬喝杯咖啡充電！星巴克粉絲每月引頸長盼的「星光好友分享日」就在今明兩天！4/13及4/14活動當天，凡在下午4點到晚上8點到店，點購兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，即可享買一送一優惠！每人每次至多

整個4月都有好康！星巴克「買一送一」整理，全新星光好友分享日+最萌新品+集點禮一次看

星巴克4月狂推各式活動及新品，今天就為大家整理截至目前的最新消息，想知道好康資訊一篇就搞定！ 1.四月份星光好友分享日 限定4日指定時段買一送一 大部分星巴克粉絲每月最期待的，莫過於星光好

星巴克超萌「稀有動物」出動！黑熊、石虎、白鼻心杯款正式上市，限定3日贈買一送一券

黑熊、石虎、白鼻心一起出動啦！配合世界地球日，星巴克將4月定義為「GMoG全球善心月」，即日起獨家推出GMoG商品系列，將稀有的動物們變身超萌杯款。而粉絲們在4/20-4/22期間，到店單筆消費不限金

咖啡控的天堂！路易莎連續14天「全品項飲料外帶88折」，星巴克指定咖啡買一送一

咖啡控專屬好康來襲！為配合防疫，路易莎宣佈即日起至4/21，只要到全台限定門市外帶，即可享「全品項飲品88折」，讓大家連續14天皆可享優惠！ 路易莎新推外帶限定「全品項飲料88折」優惠，長達14

「有營業、沒座位⋯」北市首見星巴克的社交距離　超空曠啦！

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，人與人間的距離在室內保持1.5公尺，室外1公尺，無法拉開...

4月好康不停歇！星巴克限定2日「買一送一」來襲，加碼芒果抹茶星冰茶多款新品

什麼？3月份買一送一活動剛結束，星巴克又帶著好消息來襲啦！4月首波星光好友分享日就在4/13-4/14，活動期間的下午4點至晚上8點，到店購買兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，即可享買一送一優惠！

咖啡控快衝！身份證有「0、4、9」任一碼，奎克咖啡連續30天「買1送1」

咖啡控們，身份證是時候拿出來囉！為了歡慶4週年，奎克咖啡釋出咖啡買一送一超狂優惠。只要身分證字號包含0、4、9任一碼，即日起截至4/30，連續30天都可享有咖啡「同品項買一送一」！ 奎克為不限時

熱門新聞

買好市多盒裝益生菌驚見「與標示不符」 網直呼：根本賺到

草莓蛋吐司很噁？ 內行人激推「隱藏吃法」：好吃到流淚

疫情影響餐飲業多少？ 南部業者po出一個月開銷和來客數：不勝唏噓

全聯20多年前懷舊點心引百人共鳴 網友這吃法讓人直呼「長知識」

珍珠奶茶買一送一！翰林茶館推超狂「防疫優惠」 連續40天不限量讓一線人員喝個過癮

全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。