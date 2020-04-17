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400次咖啡太夯！鹿角巷「401次咖啡奶霜系列」新口味 加碼「第二杯1元」1日限定
韓國紅翻天的「400次咖啡」席捲全台，讓不少民眾紛紛加入DIY「400次咖啡」的行列，台灣人氣手搖飲鹿角巷跟上這股熱潮，推出全新「401次咖啡奶霜系列」新口味，加碼再推「第二杯1元」優惠，手搖飲控準備衝一波！
400次咖啡（Dalgona Coffee 달고나 커피），為韓星丁一宇在綜藝節目上拜訪澳門咖啡老店的焦糖奶蓋咖啡，此品項覆蓋在奶蓋上的焦糖在製作過程中需要攪打400次，直到出現如同雲朵的綿密口感，讓這款「400 次咖啡」瞬間在韓國爆紅。
台灣人氣手搖飲鹿角巷The Alley順勢推出相關產品，打造「401咖啡奶霜」新品，強調比別人多1次的攪拌，口感更綿密、層次更豐富，共有三款口味，分別為咖啡奶霜奶茶、咖啡奶霜抹茶、咖啡奶霜黑糖鹿丸，滿足不同口味需求的消費者，當中咖啡奶霜黑糖鹿丸還添加鹿角巷經典黑糖珍珠，好喝又帶有嚼勁，是手搖飲控不能錯過的新口味。
為了歡慶新品上架，鹿角巷推出快閃優惠活動，今日購買「401次咖啡奶霜系列」即享有第二杯1元的優惠，台北信義ATT店門市限定，路過的民眾別錯過囉！
鹿角巷「401次咖啡奶霜系列」快閃活動
地點：台北信義ATT門市
日期：2020年4月17日
內容：購買新品系列，任選第二杯只要1元（需加入鹿角巷Line好友「@thealley.da」、以價低者計1元），每日限量50組，每人限購一組。
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