4月壽星衝了！奎克咖啡送「冰滴拿鐵」1日限定，咖啡買一送一到4/30

超人氣咖啡專賣店「奎克咖啡」歡慶4歲生日，於整個4月推身分證對對碰活動，這回優惠再加碼，祭出消費不限金額免費贈160元冰滴拿鐵，限定4月壽星喔，各位還不快點tag身邊的4月壽星！

圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡

黑浮咖啡紮根高雄多年，於2016年初推出第二咖啡品牌「Cuiqu奎克咖啡」，主打選用世界頂級莊園咖啡豆，堅持新鮮烘焙，每一杯咖啡皆現磨現沖，將最好的呈現給消費者；除了咖啡好喝之外，店面裝潢更是好拍，以北歐黑白色系風格裝點門面，商品也能瞧見舒適的粉藍點綴，是近年來不少網友熱推的人氣咖啡專賣店之一。

慶祝品牌成立4週年，奎克咖啡祭出身分證對對碰，身分證字號包含0、4、9任一碼，即日起至4月30日都可享有咖啡「同品項買一送一」。近期再公佈好消息，只要你是4月壽星，憑身分證件在4月16日「冰滴日」當日不限消費金額，免費贈160元冰滴拿鐵，好康優惠不間斷，咖啡控一定要把握機會。

「奎克冰滴」選用來自夏威夷茂宜島生產之咖啡豆，特殊的火山地形造就咖啡豆獨特果酸及清新花香，烘焙後飄散濃郁榛果香氣。一瓶冰滴咖啡需歷時16小時的冰釀萃取與靜置發酵，製作過程相當繁複，被稱為是女神級完美咖啡。

此外，近期新冠肺炎疫情延燒，讓不少消費者選擇外帶餐點回家品嘗，奎克咖啡也順勢推出外帶金額滿300元即享8折的優惠好康，活動至6月30日，快趁優惠衝一波吧。

圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡

4月壽星到奎克咖啡消費就送冰滴拿鐵，一日限定要把握。 圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡

奎克咖啡門市資訊

台北忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄8號

台中公益店：台中市南屯區公益路二段532號

高雄博愛店：高雄市左營區博愛二路236號

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