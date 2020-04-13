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今明兩天衝一波！星巴克4月「首波買一送一」別錯過、新推母親節預購再送買一送一券

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

4月中旬喝杯咖啡充電！星巴克粉絲每月引頸長盼的「星光好友分享日」就在今明兩天！4/13及4/14活動當天，凡在下午4點到晚上8點到店，點購兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，即可享買一送一優惠！每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，順道提醒大家，活動也不適用於外送外賣及預訂服務喔！

今年首度推出全新「紅豆千層薄餅」，主打嚴選在地紅豆製成綿密內餡，搭配抹上鮮奶油的法式薄餅，巧妙交融古早味與時尚甜點。圖／星巴克提供
今年首度推出全新「紅豆千層薄餅」，主打嚴選在地紅豆製成綿密內餡，搭配抹上鮮奶油的法式薄餅，巧妙交融古早味與時尚甜點。圖／星巴克提供

不僅如此，為了配合5月母親節，星巴克一次推出15款母親節糕點，包含全新品項「紅豆千層薄餅」、熱門口味「香芋布蕾塔」、「抹茶蜜桃起司蛋糕」等。除了不同口味的千層及起司蛋糕，喜歡蜂蜜蛋糕、年輪蛋糕的人也各有選項，讓大家可依喜好挑選滿意的味道。

「香芋布蕾塔」上方由絕美芋泥玫瑰花點綴，吃得到蜜芋頭丁內餡，搭配香草布丁，口感豐富。圖／星巴克提供
「香芋布蕾塔」上方由絕美芋泥玫瑰花點綴，吃得到蜜芋頭丁內餡，搭配香草布丁，口感豐富。圖／星巴克提供

母親節預購期間為即日起到5/3為止，預購期間結帳購買母親節產品，可享有單件9折優惠，若購買兩件(含以上)則可享85折優惠。另外，購買6吋以上冷藏蛋糕、優格飲提袋禮的粉絲還有加碼好康，只要在5/3前取貨，將獲贈一張好友分享券，使用截止日期為5/30，大家千萬別錯過啦！

喜歡經典口味的人，也有原味起司蛋糕或提拉米蘇口味選項。圖／星巴克提供
喜歡經典口味的人，也有原味起司蛋糕或提拉米蘇口味選項。圖／星巴克提供

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