整個4月都有好康！星巴克「買一送一」整理，全新星光好友分享日+最萌新品+集點禮一次看
星巴克4月狂推各式活動及新品，今天就為大家整理截至目前的最新消息，想知道好康資訊一篇就搞定！
1.四月份星光好友分享日 限定4日指定時段買一送一
大部分星巴克粉絲每月最期待的，莫過於星光好友分享日。除了早前已宣佈的首波買一送一於4/13-4/14，近期也悄悄加碼多2天，4/27-4/28也可享買一送一優惠，每兩周都有好康喝不停。活動當天下午4點到晚上8點，到店憑原價購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。
(2)「為地球而讀」活動期間消費 贈買一送一券
星巴克將4月定義為「GMoG全球善心月」，將於4/20-4/24舉辦「Read for Earth為地球而讀」活動，而凡在4/20-4/22期間到店消費，不限金額，即可獲得一張咖啡好友分享券。此優惠不累送，截至4/24前皆可兌換小白單，享買一送一優惠。
(3)星巴克 X Uber Eats 「特選馥郁那堤」買一送一
星巴克牽手外送平台Uber Eats，即日起至4/14，於Uber Eats點購大杯或特大杯的「特選馥郁那堤」，付一杯的價錢即可獲得兩杯啦！
(4)三款夏季新飲品集點禮
星巴克4月打造色彩繽紛的「芒果抹茶星冰茶」、「柑橘三重奏冰搖茶」、「桑格利亞洛神冷萃咖啡」，3款夏季新飲品已於4/8開賣，創新的味覺組合吸引不少人嘗鮮。而4/9至4/30活動期間，凡原價購買大杯(含)以上飲料即可獲得1點，累積8杯介面將自動發券，即可獲得一個星茶造型毛巾墊。但要注意的是，集點中須含2杯茶瓦納系列飲料，也別忘了於活動期間憑券兌換贈品喔！
(5)超萌GMoG系列新品限量上市
除了夏季飲品及糕點，多種特色杯也於4/8同步上市。珍貴的稀有動物「黑熊」、「石虎」及「白鼻心」統統變身卡哇伊杯款，5/6也將限量上市「黑熊造型」及「石虎造型」雙層玻璃杯，正反來看都萌到不行，大家趕快衝一波，把它們帶回家吧！
延伸閱讀：
．路易莎連續14天「全品項飲料外帶88折」，星巴克指定咖啡買一送一
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言