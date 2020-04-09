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整個4月都有好康！星巴克「買一送一」整理，全新星光好友分享日+最萌新品+集點禮一次看

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供

星巴克4月狂推各式活動及新品，今天就為大家整理截至目前的最新消息，想知道好康資訊一篇就搞定！

1.四月份星光好友分享日 限定4日指定時段買一送一

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

大部分星巴克粉絲每月最期待的，莫過於星光好友分享日。除了早前已宣佈的首波買一送一於4/13-4/14，近期也悄悄加碼多2天，4/27-4/28也可享買一送一優惠，每兩周都有好康喝不停。活動當天下午4點到晚上8點，到店憑原價購買兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。

(2)「為地球而讀」活動期間消費 贈買一送一券

「咖啡好友分享券」隨單附上星巴克能源永續發展小故事。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
「咖啡好友分享券」隨單附上星巴克能源永續發展小故事。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克將4月定義為「GMoG全球善心月」，將於4/20-4/24舉辦「Read for Earth為地球而讀」活動，而凡在4/20-4/22期間到店消費，不限金額，即可獲得一張咖啡好友分享券。此優惠不累送，截至4/24前皆可兌換小白單，享買一送一優惠。

(3)星巴克 X Uber Eats 「特選馥郁那堤」買一送一

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

星巴克牽手外送平台Uber Eats，即日起至4/14，於Uber Eats點購大杯或特大杯的「特選馥郁那堤」，付一杯的價錢即可獲得兩杯啦！

(4)三款夏季新飲品集點禮

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

星巴克4月打造色彩繽紛的「芒果抹茶星冰茶」、「柑橘三重奏冰搖茶」、「桑格利亞洛神冷萃咖啡」，3款夏季新飲品已於4/8開賣，創新的味覺組合吸引不少人嘗鮮。而4/9至4/30活動期間，凡原價購買大杯(含)以上飲料即可獲得1點，累積8杯介面將自動發券，即可獲得一個星茶造型毛巾墊。但要注意的是，集點中須含2杯茶瓦納系列飲料，也別忘了於活動期間憑券兌換贈品喔！

(5)超萌GMoG系列新品限量上市

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

除了夏季飲品及糕點，多種特色杯也於4/8同步上市。珍貴的稀有動物「黑熊」、「石虎」及「白鼻心」統統變身卡哇伊杯款，5/6也將限量上市「黑熊造型」及「石虎造型」雙層玻璃杯，正反來看都萌到不行，大家趕快衝一波，把它們帶回家吧！

白鼻心造型馬克杯，售價新台幣550元。圖／星巴克提供
白鼻心造型馬克杯，售價新台幣550元。圖／星巴克提供

黑熊造型馬克杯，售價新台幣550元。圖／星巴克提供
黑熊造型馬克杯，售價新台幣550元。圖／星巴克提供

黑熊造型雙層玻璃杯5/6上市，售價新台幣650元。圖／星巴克提供
黑熊造型雙層玻璃杯5/6上市，售價新台幣650元。圖／星巴克提供

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