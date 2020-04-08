星巴克超萌「稀有動物」出動！黑熊、石虎、白鼻心杯款正式上市，限定3日贈買一送一券

黑熊、石虎、白鼻心一起出動啦！配合世界地球日，星巴克將4月定義為「GMoG全球善心月」，即日起獨家推出GMoG商品系列，將稀有的動物們變身超萌杯款。而粉絲們在4/20-4/22期間，到店單筆消費不限金額，即送咖啡好友分享券乙張，等於現賺買一送一券！

石虎造型馬克杯，售價新台幣550元。圖／星巴克提供 白鼻心造型馬克杯，售價新台幣550元。圖／星巴克提供

星巴克每季都會推出限定杯款，吸引許多粉絲收藏，這次於4/8一次推出多款馬克杯，首度加入有「果子狸」之稱的「白鼻心」，每個都可愛指數爆表！不僅如此，後續也將在5/6開賣2款黑熊造型及石虎造型的「雙層玻璃杯」，呆萌的模樣看了就少女心爆發！

石虎造型雙層玻璃杯5/6上市，售價新台幣650元。圖／星巴克提供 黑熊造型雙層玻璃杯5/6上市，售價新台幣650元。圖／星巴克提供

星巴克將於4/20-4/24舉辦「Read for Earth為地球而讀」活動，加碼釋出福利，凡在4/20-4/22期間到店，單筆消費不限金額，即可獲得一張咖啡好友分享券(小白單)，最後兌換至活動最後一天4/24（五），優惠不累送，隨單分享星巴克能源永續發展小故事。

動物山林馬克杯，售價新台幣500元。圖／星巴克提供

黑熊輕量隨身瓶，售價新台幣1,400元。圖／星巴克提供

星巴克GMoG商品系列含拉鍊翻蓋旅行枕、帆布提袋及墨黑玻璃吸管組。圖／星巴克提供

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