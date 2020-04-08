咖啡控的天堂！路易莎連續14天「全品項飲料外帶88折」，星巴克指定咖啡買一送一
咖啡控專屬好康來襲！為配合防疫，路易莎宣佈即日起至4/21，只要到全台限定門市外帶，即可享「全品項飲品88折」，讓大家連續14天皆可享優惠！
路易莎新推外帶限定「全品項飲料88折」優惠，長達14天的活動期間，若購買路易莎環保隨行杯也會一律提供88折優惠。不僅如此，路易莎3月份推出的寄杯優惠也將延長至4/10，大家可以把握時機，只要同品項飲品寄杯5杯以上，即享8折，兌換期限可到今年年底。
另外，星巴克也與Uber Eats合作，即日起至4/14，若於Uber Eats外送平台點購大杯或特大杯的「特選馥郁那堤」，其中一杯即由星巴克招待。而4月份首波星光好友分享日就在4/13-4/14，大家千萬別錯過人氣最高的買一送一活動囉！
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