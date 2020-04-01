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4月好康不停歇！星巴克限定2日「買一送一」來襲，加碼芒果抹茶星冰茶多款新品
什麼？3月份買一送一活動剛結束，星巴克又帶著好消息來襲啦！4月首波星光好友分享日就在4/13-4/14，活動期間的下午4點至晚上8點，到店購買兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，即可享買一送一優惠！每人至多買二送二，四月中就衝這波好康啦！
此外，星巴克也將於4/8同步上市全新檔期的杯款與食品，不僅首推繽紛視覺、綜合三橙汁的「柑橘三重奏冰搖茶」與清爽系「芒果抹茶星冰茶」，咖啡控還可嘗到「桑格利亞洛神冷萃咖啡」，一口體驗冷萃咖啡與果茶的結合！3款皆售價新台幣150元，香氣四溢的新口味太欠喝啦！
甜點部分則主打粉嫩「水蜜桃布丁」、特色「抹茶蜜桃起司蛋糕」與酸甜滋味的「藍莓黑醋栗蛋糕」，讓大家等待優惠的同時，還可以搶先吃一波夏季新品，千萬別錯過啦！
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．咖啡控快衝！身份證有「0、4、9」三碼，奎克咖啡連續30天「買1送1」
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