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4月好康不停歇！星巴克限定2日「買一送一」來襲，加碼芒果抹茶星冰茶多款新品

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

什麼？3月份買一送一活動剛結束，星巴克又帶著好消息來襲啦！4月首波星光好友分享日就在4/13-4/14，活動期間的下午4點至晚上8點，到店購買兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，即可享買一送一優惠！每人至多買二送二，四月中就衝這波好康啦！

「芒果抹茶星冰茶」（最右）由芒果百香果果汁，混合TEAVANA茶瓦納抹茶，主打茶香和水果完美結合，上方還吃得到芒果果凍，口感豐富。圖／星巴克提供
「芒果抹茶星冰茶」（最右）由芒果百香果果汁，混合TEAVANA茶瓦納抹茶，主打茶香和水果完美結合，上方還吃得到芒果果凍，口感豐富。圖／星巴克提供

此外，星巴克也將於4/8同步上市全新檔期的杯款與食品，不僅首推繽紛視覺、綜合三橙汁的「柑橘三重奏冰搖茶」與清爽系「芒果抹茶星冰茶」，咖啡控還可嘗到「桑格利亞洛神冷萃咖啡」，一口體驗冷萃咖啡與果茶的結合！3款皆售價新台幣150元，香氣四溢的新口味太欠喝啦！

「抹茶蜜桃起司蛋糕」以濃厚抹茶搭配香甜水蜜桃，「藍莓黑醋栗蛋糕」由藍莓搭配清新黑醋栗和白巧克力布朗尼。圖／星巴克提供
「抹茶蜜桃起司蛋糕」以濃厚抹茶搭配香甜水蜜桃，「藍莓黑醋栗蛋糕」由藍莓搭配清新黑醋栗和白巧克力布朗尼。圖／星巴克提供

甜點部分則主打粉嫩「水蜜桃布丁」、特色「抹茶蜜桃起司蛋糕」與酸甜滋味的「藍莓黑醋栗蛋糕」，讓大家等待優惠的同時，還可以搶先吃一波夏季新品，千萬別錯過啦！

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