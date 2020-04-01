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咖啡控快衝！身份證有「0、4、9」任一碼，奎克咖啡連續30天「買1送1」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
奎克咖啡推出咖啡買一送一活動，只要身分證字號包含0、4、9三碼，整個4月天天皆可享優惠。圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡
奎克咖啡推出咖啡買一送一活動，只要身分證字號包含0、4、9三碼，整個4月天天皆可享優惠。圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡

咖啡控們，身份證是時候拿出來囉！為了歡慶4週年，奎克咖啡釋出咖啡買一送一超狂優惠。只要身分證字號包含0、4、9任一碼，即日起截至4/30，連續30天都可享有咖啡「同品項買一送一」！

圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡
圖／Cuiqu Coffee 奎克咖啡

奎克為不限時的北歐風咖啡廳，主打每杯咖啡現磨現沖，採用特色萃取法製成的招牌冰滴咖啡也備受喜愛，目前在北中南各有一家分店。喜歡喝咖啡的民眾，4月份任一天只要到奎克咖啡的門市，即可享有咖啡買一送一優惠，且不限內用外帶，所以買回去給家人也完全沒問題！

除了咖啡品項買一送一，奎克也推出滿額促銷活動，截至4/30為止，只要消費金額滿400元，還加碼贈送100元現金抵用券，可用作下次消費的飲品及主餐系列餐點折抵。另外，4月壽星憑身分證件於4/16當日，不限消費金額，免費贈1張冰滴拿鐵兌換券，超狂優惠千萬別錯過啦！

奎克咖啡

營業時間：每日09:30-21:30

台北忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄8號1樓 (捷運忠孝敦化站3號出口)

台中公益店：台中市公益路二段532號

高雄博愛旗艦店：高雄市左營區博愛二路236號 (捷運凹子底站4號出口)

咖啡買一送一優惠注意事項：

1. 品項/容量/冷熱須一致方享優惠

2. 本優惠不限內用外帶，內用第二人起有低消限制

3. 單筆消費至多限購2組，持儲值卡扣卡消費款享180天寄杯服務

4. 不得與GOMAJI、KLOOK、EZ TABLE、特約及其他週年優惠等併用

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