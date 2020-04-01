聽新聞
test
0:00 / 0:00
咖啡控快衝！身份證有「0、4、9」任一碼，奎克咖啡連續30天「買1送1」
咖啡控們，身份證是時候拿出來囉！為了歡慶4週年，奎克咖啡釋出咖啡買一送一超狂優惠。只要身分證字號包含0、4、9任一碼，即日起截至4/30，連續30天都可享有咖啡「同品項買一送一」！
奎克為不限時的北歐風咖啡廳，主打每杯咖啡現磨現沖，採用特色萃取法製成的招牌冰滴咖啡也備受喜愛，目前在北中南各有一家分店。喜歡喝咖啡的民眾，4月份任一天只要到奎克咖啡的門市，即可享有咖啡買一送一優惠，且不限內用外帶，所以買回去給家人也完全沒問題！
除了咖啡品項買一送一，奎克也推出滿額促銷活動，截至4/30為止，只要消費金額滿400元，還加碼贈送100元現金抵用券，可用作下次消費的飲品及主餐系列餐點折抵。另外，4月壽星憑身分證件於4/16當日，不限消費金額，免費贈1張冰滴拿鐵兌換券，超狂優惠千萬別錯過啦！
奎克咖啡
營業時間：每日09:30-21:30
台北忠孝店：台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄8號1樓 (捷運忠孝敦化站3號出口)
台中公益店：台中市公益路二段532號
高雄博愛旗艦店：高雄市左營區博愛二路236號 (捷運凹子底站4號出口)
咖啡買一送一優惠注意事項：
1. 品項/容量/冷熱須一致方享優惠
2. 本優惠不限內用外帶，內用第二人起有低消限制
3. 單筆消費至多限購2組，持儲值卡扣卡消費款享180天寄杯服務
4. 不得與GOMAJI、KLOOK、EZ TABLE、特約及其他週年優惠等併用
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言