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把握今明兩天！星巴克3月份最後一波「買一送一」 月底喝杯咖啡慰勞自己
咖啡控們快注意，3月份最後一波買一送一就在今明兩天，大家千萬不要錯過啦！星巴克將3/30、3/31設為「星光好友分享日」，活動當天，只要在16:00-20:00指定時段購入兩杯相同容量/風味/冰熱飲料，其中一杯就由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，快揪團一起用咖啡替3月劃下圓滿句點吧！
另外也提醒曾參與3/23-3/27"與春櫻有約"活動的人，當天所獲得的咖啡好友分享券（小白單），只要過了3/31就無效啦，還沒兌換的人別忘了去一趟囉！
此外，為歡慶22週年生日，台灣星巴克3/28上市環保新品「星意Kermit隨行杯」、「星意Kiara TOGO冷水杯」，2款全新設計的可重複使用外帶杯，喜歡的人也可以衝一波啦！
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