精品咖啡無限續！ 台北預約制神秘隱藏日式咖啡廳只要300元，還贈超好吃焦糖布丁

咖啡是現今許多人必備的飲品之一，鵲Kasasagi Coffee Roasters採用有別於一般的商業經營，付費300元即可享用各式精品黑咖啡與茶飲，而且無限續杯外還能得到一份精緻的手工吐司或焦糖布丁。店內採完全預約制，預約成功時，還會獲得一組密碼，於進入店內時輸入，為這家日式復古風格的咖啡廳，增添一股神秘氣息，而日前因特別的經營模式，吸引不少咖啡愛好者前往消費。

鵲Kasasagi Coffee Roasters於2019年末，由夫妻檔金萬與筱彤共同創立。 圖／IG網友p__d1023授權

面對大樓高聳林立多以氣派大理石為裝潢的信義區，鵲Kasasagi Coffee Roasters則採完全不同的日式復古風格，深褐色木頭的裝潢基底，搭配磁磚深藍白牆與多樣的燈飾，宛如跳脫現代城市的冷淡，回到古早味那種輕鬆無憂無慮的氛圍，大夥兒心中無冷感，只有滿滿對咖啡由衷的喜愛。老闆金萬於開店前還特別與家人一起去了日本，去感受不同咖啡廳的經營思維，希望秉持日本尊榮的服務態度，帶給客人最誠心的餐飲服務與品質。

帥哥老闆金萬的專注神情。 圖／IG網友peray_blog授權

消費方式一人300元，若想加新鮮的牛奶或冰淇淋，可告知店員，因應特殊需求則會客製化加價。更特別的是咖啡廳採「無菜單」經營，時常會有超驚喜隱藏飲品，因此，客人可以針對自己想喝的品項與店員溝通，無限續杯、用餐不限時且屋內座位配置約為20人，這些細緻化的服務，為的是想透過問候與客製溝通，凝聚彼此的距離，讓客人留下一個特別美好的餐飲體驗。

深褐色木紋與黑白磁磚交疊，增添放鬆的氣息。 圖／IG網友chentzuying1118授權

不少網友稱讚其精品咖啡外，也非常喜愛附贈的精緻點心，像是有網友表示焦糖布丁散發出濃濃的鍋煮香氣與焦糖交疊的口感，令人一口接著一口；而手工烤吐司看似平凡，但金黃烤色的吐司搭配特製手工果醬，驚艷許多客人的味蕾，紛紛表示讓人一吃就上癮。老闆也強調高達90%的餐飲都是自家手工研製而成，想要做出差異化的口感，滿足客人的期待。

無限續衝咖啡單一價300元附贈的手作烤吐司司與焦糖布丁，受到許多網友的喜愛。 圖／IG網友laylahuu授權

值得留意的是，老闆堅持不收服務費，追求客人最高用餐品質與服務，單次預約不能超過四人，開放預約後因由老闆親自確認回覆，敬請耐心等候，如果預約成功後卻無故未到也無提早告知，將不再受理帳號預約與服務喔，最後提醒，雖然飲品無限制供應續杯，但可別當Buffet喝到飽，適量享受，價值無窮～

鵲Kasasagi Coffee Roasters

地址：台北市信義區忠孝東路五段236巷3弄19號1樓

營業時間：11：00－19：00／最後出杯時間為18：00結束

預約方式參考：https://instagram.com/kasasagicoffee?igshid=16lk899omg0fq

結伴來啜飲一杯精緻好咖啡，配上點心，享受漫漫午後時光。 圖／IG網友piao6授權

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